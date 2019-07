View this post on Instagram

Felices de haber acompañado a @chiquis y @lorenzomendez7 en su boda!!! 👰🏻🤵🏻 @rodnerfigueroa #chizo #chizowedding #chiquisrivera #lorenzomendez #rodnerfigueroa #jessicamaldonado #pasadena #chizowedding