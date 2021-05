Pero quien sería más criticado fue Gerardo López, ya que, a diferencia de su esposa, no mostró mucha emoción por esta noticia: “Tan desabrido el papá”, “Felicidades, pero que poca pimienta de papá”, “Al parecer, quería niño”, “Como él ya tiene más hijos , no le dio emoción” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Chiquibaby se asustó porque creyó que se había contagiado de coronavirus

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas durante este embarazo, ya que al haber entrevistado al cantante mexicano Alejandro Fernández, quien dio positivo a coronavirus, la Chiquibaby pensó lo peor: “Me dieron unos sustitos, pero ya estoy vacunada. Fue una decisión importante (vacunarse) porque aunque mis doctores me lo recomendaron, sí me lo cuestionaron algunas personas, pero me siento más tranquila y estoy protegida”.

También, la conductora de Hoy Día aclaró que su esposo, el programador de radio Gerardo López, está muy contento con la noticia de que serán papás de una niña, aunque el video que se compartió en las redes sociales del programa no mostró lo mismo.