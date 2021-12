La presentadora latina, lanzó una marca de chocolates saludables y hechos 100% de cacao , es producido en Miami y su nombre es ‘Kira Pure’ by Románicos Chocolate. De acuerdo al portal ‘Diario Las Américas’, este chocolate es una idea perfecta para las personas que les gusta el dulce y no quieren romper dieta.

Según “El Heraldo de México”, la pareja decidió mantener todo en secreto para que no se les “salaran” los planes, a finales del año 2020, se empezaron a escuchar rumores sobre una supuesta “ruptura” por parte de la pareja, pero Chiqui Delgado negó esta acusación y se justificó diciendo que no tienen muchas selfies juntos ya que a su esposo no le encantan.

Pero los usuarios en Instagram no tardaron en encontrar un defecto para criticar a Chiqui Delgado, entre los comentarios encontramos cosas como: “Ese vestido no le favorece nada”, “¿No pudo ponerse algo de su talla?”, “Pésimo gusto”, “Tiene muy mal porte”.

“No se si les había contado pero una de mis grandes pasiones es el diseño interior! Me encanta remodelar y crear espacios que tengan un impacto en tu estado de ánimo. Un lugar que transmita dicha, alegría, y energía positiva. He aprendido que el espacio es clave para lograr activar esa productividad y creatividad que tanto buscamos. Los objetos, colores y hasta materiales seleccionados pueden darnos paz o cambiar completamente nuestra energía.”

La presentadora declaró también, que hay personas que creen que por ser mas grandes o por otras razones innecesarias, creen que el tener cuidado sobre su persona y su salud no es importante, por lo cual declaró que no hay que perder el tiempo y comenzar a ver por uno mismo:

Chiqui Delgado agradece que su madre haya sido dura con ella

A través de una entrevista exclusiva que le realizó Hola! a la conductora venezolana a principios del 2020, en donde le preguntaron sobre su relación con su madre, por lo que respondió lo siguiente: “Yo creo que hay muchas cosas… ‘Porque fuiste tan estricta conmigo, porque me exigiste tanto, porque no me dejaste hacer o ir a ese o tal lugar…’.

Pero hoy en día, la conductora agradece la mano dura que su mamá aplicó con ella: “Le agradezco muchísimo que siempre me haya guiado a hacer lo que yo quiero y lo que me hace feliz. Me ha enseñado a disfrutar mucho lo bueno, pero también a aprender y tomar lo mejor de las cosas no tan buenas de la vida”.