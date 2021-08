A través de su perfil de red social Chiqui Delgado ha levantado la polémica, ya que en sus últimas publicaciones, la venezolana no ha compartido imágenes a lado de su novio el periodista Jorge Ramos. Inmediatamente los rumores acerca de una posible separación o problemas entre la pareja empiezan a surgir.

No es la primera vez que hay rumores de problemas entre el reconocido periodista, quien hace unos cuántos días confrontó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Chiquinquirá Delgado, mejor conocida como Chiqui. Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto.

Cabe mencionar que la conductora Chiqui Delgado en realidad no estuvo sola durante sus vacaciones, ya que se encontraba acompañada de su hija Carlota Valentina Sarcos, fruto de su matrimonio con el conductor venezolano Daniel Sarcos. En otras de las imágenes que comportó se puede ver tanto a madre como hija abrazándose mutuamente.

Cerca de llegar a los 100 mil likes, esta infartante imagen muestra a Chiquinquirá, llamada así en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, luciendo unas espectaculares curvas a sus casi 49 años de edad, por lo que los halagos no se hicieron esperar.

Nuevamente, los halagos para la venezolana no se hicieron esperar: “Qué hermosa mujer venezolana”, “Malagueña salerosa”, “Espléndida”, “Bellísima foto y bellísima tú”, se puede leer en algunos comentarios. Una persona notó la ausencia del periodista y preguntó: “¿Y Ramos pa’ cuándo? Una fotito”.

Aunque aquí no aparece en traje de baño como en la imagen anterior, la también actriz deslumbró nuevamente con su belleza a sus seguidores. Destaca que no hace mención alguna de su novio, el reconocido periodista Jorge Ramos, quien suele ser muy discreto en su vida privada.

“Ratitos felices, justo de eso se trata”

Con un espectacular vestido que resalta aún más su belleza, la modelo y conductora venezolana, quien está a unas cuantas semanas de cumplir 49 años de edad, ‘presumió’ sus vacaciones desde Madrid, España, con la siguiente frase: “Ratitos felices, justo de eso se trata”.

Si algo llama la atención, y que no pasó desapercibido por los usuarios, es el hecho de que Chiqui Delgado apareciera, aunque no es la primera vez, sin la compañía de Jorge Ramos, pero eso no fue impedimento para que la llenaran de halagos.