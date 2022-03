“Nos va a poner al día, es muy triste todo lo que está viendo, lo que me cuenta es… (me ha impactado) los niños, yo creo que las escenas de los niños son desgarradoras y la verdad es que dicen que cuando uno tiene niños, tiene todos los niños del mundo, entonces todo lo que ves y lo que le pasa a un niño es como si le pasara a tu hijo…”, comentó mortificada.

Según comenta la ex reina de belleza, su hija Carlota de 12 años, la cuestiona sobre Jorge Ramos y la guerra y para la presentadora es complicado explicar lo que sucede sin provocarle alarma: “Carlota hace muchas preguntas y cómo le explicas a un niño de 12 años lo que está pasando y que no le afecte y que un familiar esté allí, eso es lo más complicado”, precisó.

¿La gente no cree en la veracidad de lo que reporta el periodista desde Ucrania?

Parece que las personas no creen tanto en la veracidad de Jorge Ramos y tal vez no se toman en serio lo que el periodista está arriesgando por estar en Ucrania: “ajaja que ridiculez disculpen y ella, no me deja de sorprender”, “Pues es su trabajo no es nada extraordinario”, “Jorge Ramos no informa, más bien desinformaciones”, comentaron algunos.

Antes de que sucedieran las palabras de Chiqui Delgado, tuvieron un enlace con el periodista para que contara su experiencia e informara lo que hasta este momento sucede en Ucrania y sus palabras no fueron del todo alentadoras logrando sorprender a propios y extraños por lo declarado.