Al pie de las fotografías, las cuales ya contiene más de 37 mil me gustas, la venezolana escribió lo siguiente: “Uno nunca se va realmente de los lugares donde ha sido feliz #islasbaleares #nohayveranosinti #pedacitosdeti”, y es que a pesar de que ella nunca afirmó que esas playas eran las más hermosas de todos, seguidores le comenzaron a decir que las playas de Venezuela eran mejores.

En las siguientes fotografías, en las que el conductor Jorge Ramos no figuró en ningunas, se logran apreciar el bello paisaje del lugar en el que se encuentra Chiqui Delgado, las cuales consistían en pequeñas bahías, y otra foto en donde la conductora portaba otro bikini color rosa melón.

Rápidamente más comenzaron a llegar y argumentaron que las playas de Venezuela no eran las únicas, sin embargo un seguidor afirmó que los artistas no le daban el reconocimiento al país de donde nacieron como tal: “Esos artistas se van del país y les da pena decir de dónde son es la realidad”.

No es la primera vez que hay rumores de problemas entre el reconocido periodista Jorge Ramos, quien hace unos cuántos días confrontó al presidente de México , Andrés Manuel López Obrador, y Chiquinquirá Delgado, mejor conocida como Chiqui. ¿Qué estará pasando en realidad?

Como fue en las anteriores imágenes, en las que una vez más el conductor Jorge Ramos no estuvo presente, fue el pasado 11 de julio cuando se daba a conocer que su novio no estuvo con ella por estas vacaciones y es que después de que la cantante Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, confesara que Jorge Ramos la había pretendido, y que incluso salieron, la modelo y conductora venezolana disfruta sus vacaciones sin la compañía de su pareja.

“Ratitos felices, justo de eso se trata”, dice la novia de Jorge Ramos

Con un espectacular vestido que resalta aún más su belleza, la modelo y conductora venezolana, quien está a unas cuantas semanas de cumplir 49 años de edad, ‘presumió’ sus vacaciones desde Madrid, España, con la siguiente frase al pie de fotografía: “Ratitos felices, justo de eso se trata”.

Si algo llama la atención, y que no pasó desapercibido por los usuarios, es el hecho de que Chiqui Delgado apareciera, aunque no es la primera vez, sin la compañía de Jorge Ramos, pero eso no fue impedimento para que la llenaran de halagos.