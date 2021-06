Alguien nuevo ocupa el corazón de la conductora Chiqui Delgado

¿Será que confirma los rumores de su separación con el periodista Jorge Ramos?

Chiqui Delgado grita a los cuatro vientos su amor

Chiqui Delgado enamorada. Cuando el río suena es que agua lleva, y así como sonaba la ruptura entre Adamari López y Toni Costa, hasta que confirmaron su separación, está pasando lo mismo con la relación de Chiqui Delgado y Jorge Ramos, pues desde hace semanas se dice que su relación llegó a su fin.

Pero mientras la pareja confirma o desmiente los rumores, en su cuenta oficial de Instagram Chiqui Delgado no deja de subir fotografías de su día a día, y la última, una vez más, volvió a encender las alarmas de su relación con el periodista latino, Jorge Ramos.

Chiqui Delgado enamorada: Declara su amor… pero no a Ramos

En su más reciente publicación, la conductora subió una fotografía en donde aparece ella con ropa deportiva, con cara lavada y cabello suelto haciendo una polémica declaración… se declara enamorada, pero no, no de quien usted piensa, quien tiene enamorada a Chiqui Delgado no es Jorge Ramos.

El amor de Chiqui Delgado es nada más y nada menos que una ciudad, así es, la conductora de Mira Quien Baila, le gritó a los cuatro vientos su amor a la ciudad de Los Ángeles y le preguntó a los seguidores que si ella era la única que sentía ese amor por LA.