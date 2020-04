Chipotle Mexican Grill. La compañía Chipotle Mexican Grill Inc. acordó este martes pagar una multa de 25 millones de dólares para resolver cargos criminales por servir comida contaminada que enfermó a más de 1,100 personas entre 2015 y 2018, algunas con norovirus anunció el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, de acuerdo a las agencias de noticias EFE y AP.

La compañía con sede en Newport Beach, California, enfrentaba una acusación en el Tribunal de Distrito de Los Ángeles por servir comida contaminada en sus restaurantes de Los Ángeles, Boston y los estados de Virginia y Ohio.

En el acuerdo Chipotle acepta que estuvo implicada en al menos cinco brotes de enfermedades transmitidas por alimentos entre 2015 y 2018. La empresa evitará una condena a cambio de mejorar su seguridad alimentaria.

Chipotle Mexican Grill Inc. will pay a record $25 million fine to resolve criminal charges it served tainted food that sickened more than 1,100 people in the U.S. from 2015 to 2018. The fast food company will institute a better food safety program. https://t.co/hmMWdX86kF

— AP West Region (@APWestRegion) April 21, 2020