China está instando a la moderación de “todas las partes” en la guerra de Rusia contra Ucrania, continuando sus esfuerzos para expresar su apoyo a su aliado del norte sin respaldar abiertamente la invasión, informó The Associated Press.

La OTAN no ve necesidad de elevar alerta nuclear

La carta le pide a Khan que haga una “declaración legal sobre este llamado genocidio”. “Si el presidente Putin quiere denunciar el genocidio, debe comunicarse con quienes están en el sistema de justicia internacional, no comenzar una guerra contra el pueblo de Ucrania con falsos pretextos”, dice.

Asimismo, la OTAN no ve necesidad de modificar su nivel de alerta nuclear pese a las amenazas de Rusia, declaró el martes el secretario general de la alianza militar, informó AP. “Siempre haremos lo necesario para proteger y defender a nuestros aliados, pero no creemos que haya en estos momentos necesidad de alterar el nivel de alerta de las fuerzas nucleares de la OTAN”, indicó a The Associated Press el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. Archivado como: China se pronuncia sobre Ucrania.