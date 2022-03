China dijo este miércoles que no impondrá las sanciones financieras a Rusia

Hasta el momento, el gobierno chino es el único importante que se ha abstenido de criticar directamente el ataque ruso a Ucrania

Además, China aseguró que desaprobaba las sanciones financieras asegurando que “no tendrán buenos efectos”

Tras una semana de guerra en Ucrania, el gobierno chino rompe el silencio. China no se unirá a los gobiernos de Estados Unidos y Europa para imponer sanciones financieras a Rusia, así lo indicó este miércoles 2 de marzo el regulador bancario del país, de acuerdo con información de la agencia The Associated Press.

China es un importante comprador de petróleo y gas ruso y el único gobierno importante que se ha abstenido de criticar el ataque de Moscú a Ucrania. “Beijing se opone a las sanciones”, dijo Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China.

¿China condena las sanciones a Rusia?

“No nos uniremos a tales sanciones y mantendremos intercambios económicos, comerciales y financieros normales con todas las partes relevantes”, dijo Guo en una conferencia de prensa. “Desaprobamos las sanciones financieras, particularmente las lanzadas unilateralmente, porque no tienen mucha base legal y no tendrán buenos efectos”.

Asimismo, China dijo que uno de sus ciudadanos recibió un disparo y resultó herido mientras evacuaba Ucrania. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo que el incidente ocurrió el martes mientras la persona se marchaba sola.