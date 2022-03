China negó haber pedido a Rusia que no invadiera Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos

China acusó a EEUU de haber provocado la guerra al no descartar la membresía de Ucrania en la OTAN

“Tales comportamientos de desviar la atención y cambiar las culpas son muy despreciables”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

China denunció el jueves un informe que aseguraba que le pidió a Rusia que retrasara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing como “noticias falsas” y un intento “muy despreciable” de desviar la atención y echarles la culpa sobre el conflicto.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, también repitió las acusaciones de China de que Washington provocó la guerra al no descartar la membresía de Ucrania en la OTAN, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

¿China acusa a Estados Unidos?

“Esperamos que el culpable de la crisis reflexione sobre su papel en la crisis de Ucrania, asuma sus responsabilidades y tome medidas prácticas para aliviar la situación y resolver el problema en lugar de culpar a otros”, dijo Wang a los periodistas en una sesión informativa diaria.

“El informe del New York Times es puramente una noticia falsa, y tales comportamientos de desviar la atención y cambiar las culpas son muy despreciables”, dijo Wang. El artículo del Times citaba un “informe de inteligencia occidental” considerado creíble por los funcionarios.