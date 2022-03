Acorde a lo reportado por el portal ‘Sputnik Mundo ‘, la embajada de China se pronunció no sólo en advertir a Rusia que requiere dialogar con Ucrania para resolver su conflicto, sino en señalar a Biden como ‘el culpable de las tensiones en torno a la guerra de ambos países’, pues no ha hecho nada porque todo se calme.

¿Ucrania no va a sobrevivir ante Rusia?

Aunque ya prometieron un segundo diálogo, no hay fecha en que Rusia detenga sus ataques contra Ucrania y el representante de Kiev dio una escalofriante declaración: “Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones”, dijo el embajador, que comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladímir Putin, con el entonces líder alemán, Adolf Hitler.

Según lo reproduce EFE, mientras, su homólogo ruso, Vasili Nebenzia, volvió a culpar a Kiev de la situación, insistiendo en que Rusia no está llevando a cabo una guerra contra el país vecino, sino tratando de pacificar un conflicto -el del este de Ucrania- que dura ya años. “La Federación Rusa no empezó estas hostilidades. Fueron lanzadas por Ucrania contra sus propios residentes en el Donbás y aquellos que disienten. Rusia busca terminar esta guerra”, dijo Nebenzia.