Medios locales en Harbin, al noreste, informan de severas medidas en la ciudad.

Las autoridades ordenaron 28 días de cuarentena para todos los recién llegados del extranjero.

Una importante ciudad china ha adoptado severas medidas de cuarentena contra el coronavirus después de que se detectó un nuevo brote, luego de que un individuo que había regresado de Estados Unidos supuestamente infectó a más de 70 personas.

Explainer: Why, under strict prevention and control, did a person infect 57 others in Harbin, NE China’s Heilongjiang, and cause nosocomial infection at two hospitals? How should hospitals prevent similar infections? https://t.co/XGJTbLGBf0 pic.twitter.com/ehuFT0VpEw — People's Daily, China (@PDChina) April 21, 2020

Medios locales en Harbin, una urbe de 10 millones de habitantes en el noreste de China, informan que más de cuatro mil personas son analizadas luego de que el COVID-19 fuera “importado” por un estudiante proveniente de Nueva York.

De ahí la severidad de las medidas adoptadas, que incluyen la prohibición de reuniones y el monitoreo constante de visitantes y residentes que circulen en el interior y los alrededores de la ciudad, donde se han instalado puntos de control en el aeropuerto y las estaciones de tren.

Harbin, la capital provincial de Heilongjiang, ha estado lidiando con lo que ahora es el mayor brote de coronavirus del país, por lo cual el gobierno publicó una directiva para instruir nuevas restricciones a sus residentes, visitantes y tráfico entrante, reseña el Daily Mail.

“Antes de ingresar a las instalaciones públicas y los complejos residenciales, las personas deben usar una aplicación de salud para demostrar que no tienen el virus, que les tomen la temperatura y que usen una máscara facial”, dice el aviso, reporta el citado medio.

Además, los residentes deben seguir medidas de distanciamiento social y eventos sociales como las bodas, los funerales, los espectáculos públicos y las conferencias están prohibidos en toda la ciudad, hasta que se logre controlar el contagio.

La provincia de Heilongjiang, donde se encuentra la ciudad de Harbin, ha estado a la vanguardia de los últimos esfuerzos de China para identificar a los ciudadanos infectados que también llegan de Rusia, con los que comparte una frontera, para frenar la propagación del virus.

“Todos los casos confirmados, casos sospechosos, contactos cercanos de personas asintomáticas y contactos cercanos de contactos cercanos deben ser puestos en cuarentena y probados”, dijeron los medios estatales.

Las autoridades ordenaron 28 días de cuarentena para todos los recién llegados del extranjero, con dos pruebas de ácido nucleico y una prueba de anticuerpos; también estableció bloqueos de 14 días para residencias donde se encuentran casos confirmados y asintomáticos.