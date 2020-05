China indicó que hasta el 19 de enero no supo cuán infeccioso era el nuevo coronavirus, rechazando las acusaciones de que intencionalmente retuvo información sobre la gravedad del brote en Wuhan, reseñó Bloomberg.

Según el viceministro de la Comisión Nacional de Salud, Zeng Yixin, aunque las autoridades chinas sabían que antes había señales de transmisión de persona a persona, fue difícil determinar el nivel de contagio del nuevo virus.

El viceministro dijo el viernes durante una conferencia de prensa en Beijing que hay enfermedades como el VIH que, aunque son infecciosas, no se transmiten fácilmente de persona a persona.

