Aún hay suficiente chicles azucarados en el mercado, y bañar tus dientes con azúcar por periodos prolongados de tiempo es una gran forma de obtener caries. También es una fuente de carbohidratos simples y calorías, incluso si no lo tragas.

Mascar chile y la bomba de chicle son de mala educación en muchas situaciones: eventos formales, entrevistas de trabajo, citas, etc.

10. No es bonito mascar chicle

La próxima vez que masques y truenes un pedazo en tu boca, pasa unos cuantos minutos frente al espejo. Mascar y sonar no da una buena impresión.

11. Muerte

Ok, este es poco probable. PERO…en el 2015, una mujer de 19 años de Gales murió de malnutrición porque su cuerpo no estaba absorbiendo minerales vitales en el estómago. Los doctores encontraron muchos fajos de chicle en sus intestinos y notaron que ella mascaba suficiente chicle sin azúcar para tener un efecto laxante grave. Tu cuerpo en verdad no puede digerir el chile.