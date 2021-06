Un video de TikTok se vuelve ‘pesadilla’ para Chick-fil-A

La cadena de restaurantes es puesta en evidencia con lo que hacen con el pollo

Hace apenas unas semanas, se vieron en problemas al limitar uno de sus productos por escasez

¡Qué desperdicio! La cadena de restaurantes de pollo Chick-fil-A es puesta en evidencia luego de que un video de TikTok mostrara lo que uno de sus empleados hace con el alimento. Cabe recordar que hace apenas unas semanas se vieron en problemas al limitar uno de sus productos por escasez.

De acuerdo con información del portal Business Insider, un empleado usó esta red social para acusar a la cadena de desperdiciar comida a diario. En este video, de apenas unos cuántos segundos de duración, se observa a una persona arrojar una bandeja de nuggets al bote de basura.

Chick-fil-A está en graves problemas

Según dijo Chick-fil-A, los alimentos que quedan fuera de un cierto tiempo de espera ya no son seguros para servir, aunque eso no justificaría el hecho de que un empleado de la cadena haya tirado el pollo al bote de basura ante la sorpresa de los internautas.

“Lo que hacen todas las noches con los nuggets de pollo en Chick-fil-A”, es el título de este video que no tardó en hacerse viral con millones de vistas al momento. “La cantidad de comida que tiramos y la cantidad de gente hambrienta que hay no me sienta bien”, expresó un usuario (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).