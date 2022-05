¿Está en depresión?

Incluso, el jugador del LA Galaxy estuvo en Guadalajara dando una charla en el Albergue Los Pinos, hizo una donación junto a su club por 10 mil dólares y ahí les recomendó a cada uno de los niños, disfruten la vida. Que sean auténticos siempre porque en él hubo un momento en el que dejó de disfrutar, el entorno lo hizo su presa y cayó en el sistema, le decían qué decir, cómo actuar, sintió que le vendió su alma al diablo tras obtener la fama, según El Universal.

"Me tengo que 'vulnerabilizar' para poder explicarme. Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido, pero soy creyente, que entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida".