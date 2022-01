Chicharito Hernández está harto de las críticas: “No es fácil estar así”

El futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández confiesa que no es fácil lidiar con críticas

Piden a Chicharito disculparse con el ‘Tata’ para regresar a la Selección Chicharito Hernández harto críticas: El futbolista mexicano ‘Chicharito’ Hernández expresó su descontento hacia las personas que le hacen malos comentarios diariamente. Fue a través de un live en Instagram en donde Javier Hernández estaba comiendo y leyendo críticas por parte de los seguidores. Chicharito no se contuvo y comentó que está cansado de que las personas se la pasen hablando mal de él. Javier Hernández recientemente dio a conocer que podría estar de regreso en la Selección de futbol de México ante la lesión que sufrió Raúl Hernández. Chicharito Hernández harto críticas: “No es fácil escuchar que mis hijos no son míos” Javier Hernández habló de lo difícil que es leer las críticas no sólo en lo profesional sino también en lo personal, que cibernautas le hacen a través de sus publicaciones. Mediante una transmisión en vivo de Instagram, el delantero del LA Galaxy le mostró a sus seguidores cómo preparaba sus alimentos y mientras comía, se sinceró con ellos. “No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre. No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, expresó. Durante el video en vivo, el Chicharito no respondió cuestionamientos sobre futbol y cuando le mencionaron detalles sobre su apariencia física, la cual según un usuario afirmaba se le veían los años encima, aparentemente se molestó y dijo que era lógico, pues tiene 33 años y no ha descansado bien. (Con información de Agencia Reforma)

Esto es lo que opinan los seguidores A través de la cuenta de Instagram “Escandalo_o”, le dieron difusión al video de El Chicharito Hernández, en donde los seguidores saltaron a comentar inmediatamente lo que piensan acerca de la reacción que tuvo el futbolista, muchos opinan que ‘se le subió la fama’. “Pesadito en el hígado”, “El mismo se crea la fama y ya no la aguanta además, todo lo que se dice de él es cierto”, “¡No es fácil! Miren como asta el hambre sele quito 🤣”, “¡¿Y apoco no es cierto ?!😮”, “Yo lo conozco por estar sentado en la banca”, “Se ve bien madreado el Chicharito”.

Chicharito Hernández harto críticas: Sarah Kohan reveló que Chicharito era mal padre Pese a que los malos comentarios han surgido por actitudes que supuestamente el futbolista ha tenido en el pasado con su ex pareja Sarah Kohan, reveló el año pasado que Javier Hernández había sido un padre ausente, tras la separación que hubo entre ambos. Tras vivir el duelo de superación, el futbolista confesó a una entrevista para The Ringer, que el fue el culpable del rompimiento entre la pareja: “No fui el ,mejor compañero que necesitaba ser, no fui el gran papá que quería ser, no fui un gran amigo, no fui el gran ser humano que quería ser” Mencionó Javier Hernández según el portal ‘Por Esto’.

Chicharito Hernández harto críticas: El Chicharito ve por el campeonato para Galaxy Aunque muchos lo podrían llamar loco, el delantero mexicano Javier Hernández aseguró que ve el Galaxy para ser campeón de la MLS. “Yo sí creo y prefiero que me llamen un loco como siempre, estamos para ser campeones. Voy a tratar de ayudar a mis compañeros, no quiero decir que yo estoy bien y ellos mal, es lo opuesto, yo también aprendo de ellos y escucho y me inspiran, aquí se debe hacer una sinergia y todos creer. “Hay una palabra como demencia, que me gusta, una palabra que la mencionaba mucho Kobe Bryant, que en paz descanse, debes trabajar de esa manera por tus sueños porque si no lo consigues valdrá la pena haberlo dado todo”, dijo el delantero mexicano en conferencia de prensa virtual tras el partido”, dijo. “Chicharito” anotó en el 1-1 del Galaxy con el Houston Dynamo el miércoles. Los Ángeles marchan cuartos en la Conferencia del Oeste con 43 puntos, a tres del líder Sporting Kansas City . Informó Agencia Reforma

Chicharito Hernández harto críticas: El mexicano agregó que siempre busca mejorar. “Es algo muy bonito (anotar) y desafortunadamente y tú y mucha gente en mi país lo han espichado porque no es un discurso, es la realidad, cambiaría ese gol por haber ganado”, declaró. El jugador se ha posicionado como uno de los mejores de la liga en los últimos años. “Cualquier jugador debe tomar toda la responsabilidad si quiere ser un mejor jugador, mejores oportunidades, mejores contratos, si quieres llegar a la selección o irte a Europa, es sólo ambición, y eso es algo que si no tienes debes intentar buscarlo, y hablo por mi mismo porque eso es lo que quiere hacer, estoy dando todo en esta pasión, esta profesión, este deporte que amo”, dijo. Informó Agencia Reforma

Le llueven criticas a Sarah Kohan A través de su cuenta de Instagram, Sarah suele compartir fotos de su lujoso hogar, los coches que posee, atuendos caros etc. Es por eso que muchos de sus seguidores no dejaron pasar desapercibido el momento para hablar sobre la posibilidad de un posible “patrocinador”. “Esas botas costaron 100mil bolas”, “Mínimo $ 100,000 dólares por mes de patrocinio obligado .mas Camioneta, casa , viajes VIP…ya saben de quien…..”, “¿Cuánto le estarán patrocinando por día?”, “Yo también quiero bajarle dinero a un ex futbolista”.

Le piden a Chicharito que se disculpe con el ‘Tata’ De acuerdo al portal ‘Futbol Total’ según declaraciones de Enrique ‘Perro’ Bermúdez de TUDN, indicó que una fuente muy cercana a Gerardo ‘Tata’ Martino le confesó que no tiene totalmente descartado a Chicharito, pero deberás disculparse si desea regresar. Muchos de los seguidores, le han estado comentando al futbolista mexicano en sus publicaciones que se disculpe y tratando de meter presión, comentarios como: “Ya discúlpate con el Tata, deja ese orgullo a un lado que la selección te necesita 😰”, “Chicha discúlpate y vuelve a jugar con la selección te necesitan”, “Por favor chicha discúlpate es la única manera que regreses ala selección todo México te necesita”, “Discúlpate Chicha 😭 te extrañamos en la selección”.