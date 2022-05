Hernández está muy cerca de colgar los botines como futbolista

Javier Hernández vive un gran presente en el fútbol de Estados Unidos, pero no pasa por alto que su carrera estaría entrando a un recta final. Sin embargo, las ambiciones del azteca son gigantescas.

En una conferencia de prensa, el ex internacional mexicano habló sobre sus intenciones a largo plazo.

“Tengo 33 años y si me da el cuerpo y me está respondiendo de la manera que tiene que responder porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo”, explicó Hernández.

“Si me veo (en el retiro) a un mediano plazo. Sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría más, ¿quién sabe?

El goleador de Los Ángeles Galaxy no deja a un lado lo impredecible de la vida de un futbolista.

Su cuerpo le dirá el momento correcto

“Entonces, si no me siento o si mi cuerpo no está respondiendo de la manera que creo que puede estar, sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar.

La verdad no lo sé, pero si me veo a mediano plazo. Aunque quien quita, uno nunca sabe. Acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe”, concluyó. Hernández