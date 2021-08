Chicharito Hernández regresaría hasta septiembre

Cuando parecía que Chicharito Hernández iba encamino a romper el récord de Carlos Vela, más cantidad de goles (34) en una temporada de la MLS, apareció una engañosa lesión que lo tiene con más de 15 semanas de incapacidad. Va para más de dos meses fuera de las canchas.

El máximo goleador en la historia de Selección México llevaba 10 goles en el mismo número de partidos, pero el cinco de julio una de sus pantorrillas dijo un momento y llegó la lesión que lo hizo perderse del Juego de Estrellas 2021: Liga MX vs. MLS.

Regreso de Chicharito Hernández aún un misterio

¿Cuándo volverá Chicharito Hernández a las canchas? El mismo delantero dio una pista contundente sobre el partido en el que espera regresar a las canchas. No será en el Clásico de ‘El Tráfico’ Los Angeles Galaxy vs. Los Angeles FC del próximo sábado 28 de agosto a las 19:00 ET.

Javier Chicharito Hernández volvería para el partido Los Angeles Galaxy vs. Colorado Rapids “Ya que regrese después de este fin de semana tendré 12 partidos más. Tengo confianza después de los Playoffs llegar a la final y ser campeones”, afirmó Chicharito Hernández al programa Línea 4, de TUDN.