Los propietarios y gerencia de una lavandería industrial ubicada al suroeste de Chicago fueron demandados el jueves por tres mujeres que alegan que presuntamente les pagaron menos del salario mínimo tanto a ellas como al resto de los empleados de la compañía.

Ana Alvarado, Anita Zaragoza y Teresa Sánchez presentaron su demanda laboral colectiva en la Corte Federal Distrital del Norte de Illinois en la que acusa a los propietarios de Three Brothers Laundry Inc. de pagarles menos del salario mínimo estipulado por la ley en Chicago y de no reconocer el pago de horas extra.

“Yo gano (ganaba) 8.50 dólares la hora, entonces estoy demandando para que paguen el sueldo justo que son 11 dólares”, dijo Alvarado, quien dice que la despidieron porque tuvo un accidente en la lavandería.

El salario mínimo en Chicago es de 11 dólares la hora y aumentará a 12 dólares el próximo primero de julio.

Según Alvarado y Zaragoza, la mayoría de los aproximadamente cincuenta trabajadores de la lavandería son oriundos de la India y que a algunos de ellos les pagaban siete dólares la hora. Ambas dijeron que una tecera parte de de los trabajadores son latinos.

“Trabajamos más de 60 horas todos los días de lunes a domingo, todos los días de seis de la mañana hasta las seis de la tarde cuando se puede y sino hasta las diez de la noche y no nos pagan horas extra”, dijo Anita Zaragoza.

“Sólo me dieron un papel con mi nombre”, dijo Nikesh Patel a MundoHispánico, quien fue identificado como uno de los gerentes y dueños de la lavandería en la demanda. “Eso es todo”.

También dijo no saber nada acerca del litigio. MundoHispánico le preguntó Patel sobre los presuntos abusos laborales y sobre el estatus migratorio de algunos de sus empleados, pero Patel aseguró que no sabía nada.

MundoHispánico llamó a los restantes socios de la lavandería y no respondieron a las llamadas solcitando su versión de los hechos.

Miedo a ‘La Migra’

Las demandantes alegaron que muchos de los empleados no se quejan ante las autoridades porque son indocumentados.

“Ellos (los dueños) son muy agresivos cuando ellos hablan con la gente y le tienen miedo, que los van a correr (despedir)”, dijo Alvarado.

La demanda fue presentada gracias al apoyo de Working Family Solidarity, una organización sin fines de lucro dedicada a unir y educar a las familias de clase trabajadora.

“Las trabajadoras quieren respeto para los trabajadores, que dejen el maltrato y también que haya condiciones menos peligrosas, porque muchos trabajadores aquí se han accidentado”, dijo Leone Bicchieri, fundador y director de la organización.

Con la querella, las trabajadoras buscan recuperar el dinero supuestamente no recibido y una multa del dos por ciento mensual sobre el monto no pagado.

“Es un estimado pero pensamos que son cientos de miles de dólares que deben en total a todos sus trabajadores”, dijo Jorge Sánchez, uno de los abogados demandantes.

Los propietarios de Three Brothers Laundry Inc. tienen un plazo de 21 días para contestar la demanda.