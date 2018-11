Un hombre se puso a disparar el lunes en un hospital de Chicago y mató a un policía y dos empleados del lugar en un ataque que comenzó como una disputa doméstica y derivó en un tiroteo dentro de las instalaciones. El sospechoso también falleció, indicaron las autoridades.

Se desconoce si el agresor se suicidó o fue muerto por la policía en el hospital Mercy en el sur de la ciudad, dijo un portavoz policial.

“La ciudad de Chicago perdió a un doctor, a un asistente farmacéutico y a un agente de policía, quienes se ocupaban de sus asuntos diarios, haciendo lo que amaban”, dijo el alcalde Rahm Emanuel mientras intentaba contener el llanto. “Es desgarrador para el alma de nuestra ciudad. Es el rostro y las consecuencias de la maldad”, dijo tras el tiroteo.

Reports of multiple victims from incident at 26th and Michigan. Please avoid area. pic.twitter.com/VtDIr5b2Ok

