Michael Suriaga, un obrero residente de Chicago, estaba contento porque con su nuevo trabajo iba a ganar más dinero e iba poder ayudar a sus hijos que viven en Ecuador.

De manera que aceptó una oferta que consistía en reparar el techo del hotel Gaylord Inn, en Gaylord, Michigan. Le prometieron, según él, $130 por jornada laboral.

Sin embargo, Suriaga asegura que para no pagarle a él y a sus compañeros de trabajo, alguien del hotel llamó a las autoridades de inmigración para que los arrestaran.

“Nos dice (Raj, el apellido de la persona que los contrató) ‘vayan a botar la basura que (nos) van a dar un ticket la ciudad’. Nosotros nos desplazamos del hotel, ¿que serán? unos 20 pasos y llega una Silverado y llega otra, color creo, dorado, y se baja migración”, dijo Suriaga a MundoHispánico.

El ecuatoriano, de 28 años, es residente legal en Estados Unidos y dice que no tuvo temor porque tiene su “green card”. Sin embargo, sus compañeros de trabajo, dos de los cuales viajaron a Michigan con él desde Chicago, fueron arrestados.

“Al verlos a ellos, que tratan de fugarse como animales, amigo, por los matorrales corrían”, dijo Suriaga lamentando la suerte de ellos. “Entonces me daba una pena, loco”.

Los nombres de los dos arrestados son Alfonso Hernández y Pablo Alarcón.

El operativo ocurrió el pasado cinco de julio y fue confirmado por la Patrulla Fronteriza (CPB, siglas en inglés) a MundoHispánico. Un vocero dijo que dos individuos fueron arrestados luego de que admitieran “estar ilegalmente en Estados Unidos. (Fueron) procesados y transportados a la cárcel del Condado Cheppewa, para ser removidos (del país)”.

Suriaga decidió quedarse en el hotel porque, dice, no le habían pagado por las casi dos semanas laboradas. También dijo que lo asaltaron en las inmediaciones del hotel y que le destruyeron teléfono celular para que, según él, no pudiera decir nada sobre lo ocurrido con las autoridades de inmigración.

Suriaga desconoce el origen del ataque y también dice que se lesionó trabajando y que en el hotel no quisieron llamar a una ambulancia. Pidió ayuda al personal del lugar y dice que le dieron un analgésico y un ungüento para el dolor muscular.

Como no tenían cómo comunicarse con el obrero, su familia empezó a preocuparse. Familiares de Florida, Illinois y Canadá llamaron al hotel y aseguran que les dijeron que él “estaba trabajando y que no quería que lo molestarán”.

“Llamé y llamé y ya al último ya me contestó (la recepcionista) y ella me dijo si yo seguía llamando ella me iba a llamar a la policía y que le dijera a la mamá y al papá y a la hermana que no llamaran ya más”, dijo Abigail Lara, cuñada de Suriaga, quien llamó desde Canadá.

Entonces, su hermana Thalía Suriaga y otros familiares decidieron ir personalmente a buscarlo.

La policía local dijo que efectivamente las autoridades de inmigración fueron las únicas que se ocuparon “de esas personas”, según dijo el jefe de policía de Gaylord, Brett A. McVannel a MundoHispánico. “No investigamos nada. Hubo una persona que se quejó de que no le pagaban, pero eso no es un asunto criminal. Es civil, entre la persona, un abogado y otros”.

No está claro si Suriaga reportó la presunta golpiza a la policía, o no. MundoHispánico tampoco pudo comprobar esa información de manera independiente.

MundoHispánico se comunicó en múltiples ocasiones al hotel para conocer su versión de los hechos y, después de muchos intentos, una empleada del lugar, que no se identificó, dijo que “nadie llamó a migración”.

Actualmente, la página del hotel aparece que es parte de la cadena Holiday Inn Express. Pero Soojin Yoo, un portavoz de la compañía dijo a MundoHispánico desde Londres que ellos no tienen propiedades en el lugar, que operaron ese hotel hace tiempo, y que actualmente no lo hacen.

Yoo también dijo que quizá ese hotel fue alguna vez propiedad o fue operado por la cadena pero que no tenían información exacta que proporcionar y que es muy posible que actualmente el hotel esté operando independientemente.

Actualmente, en las afueras del hotel, que está siendo remodelado, hay un letrero que dice que la cadena Best Western va a operarlo pronto. MundoHispánico le envió una comunicación a Best Western para saber quién es el propietario del hotel y no recibió respuesta.

Suriaga dijo que quiso compartir su historia para que esto “no les pase a otros inmigrantes con o sin papeles”.

“Llegué a llorar en las noches por mi familia. yo tengo a mis hijos. pensar en mi padre”, dijo Suriaga.