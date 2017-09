Obama anuncia la primera cumbre de su fundación

El expresidente Barack Obama planea invitar a líderes cívicos a Chicago el próximo mes para intercambiar ideas y hacer planes para resolver algunos de los problemas más comunes del mundo.

Obama hizo el anuncio el miércoles en un video y mensaje electrónico que envió a los simpatizantes de su Fundación Obama.

