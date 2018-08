Al menos seis niños y dos adultos murieron la madrugada de este domingo luego de que se desatara un incendio en un apartamento en Chicago, informaron los bomberos de la ciudad.

2-11 Extra alarm fire and EMS Plan 3 have been struck and secured. There are 7 fatalities (2 adults and 5 children). Two additional children were also transported to local hospital. 1 CFD member transported in good condition. pic.twitter.com/4EDA4G71Ny

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) August 26, 2018