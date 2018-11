Un hombre que mató a tiros a su exprometida en el estacionamiento de un hospital en Chicago antes de matar a otras dos personas dentro del edificio era el sujeto de un pedido de protección presentado cuatro años atrás por otra mujer, pero aun así había comprado legalmente varias armas de fuego en años recientes, dijo el martes la policía.

El atacante, Juan López, que murió también tras el tiroteo del lunes en el Mercy Hospital, había estado comprometido con la doctora Tamara O’Neal, a quien baleó varias veces tras una discusión en el estacionamiento del hospital, dijo el portavoz de la policía de Chicago Anthony Guglielmi. Los investigadores dijeron que López continuó disparándole a O’Neal luego que ésta se desplomó y, tras entrar al hospital, mató a un policía y una asistente farmacéutica.

