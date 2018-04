Un indocumentado dice que fue víctima de una amenaza con ‘La Migra’ por parte de un funcionario del Consulado de México en Chicago, Illinois, cuando se disponía a tramitar su credencial de elector.

Luis Cruz, de 36 años, visitó la sede consular el miercoles 28 de marzo para tramitar el documento que le permite votar en las elecciones de México, que se celebran primero de julio, pero terminó presuntamente amenazado por Antonio Vaca, funcionario del gobierno mexicano, según dijo Cruz a MundoHispánico.

El incidente ocurrió después de que Cruz expresara su inconformidad luego de que funcionarios del consulado les dijeran a él y a un grupo de personas que no podían tramitarles el documento luego de varias horas de espera, porque supuestamente el sistema se había caído y que debían irse de la sede consular.

El pedido generó malestar entre los asistentes y Cruz tomó la vocería de los molestos mexicanos que estaban esperando.

“Yo pedí que nos dieran un pase para que las personas que estábamos allí regresaramos y no esperar, ya que el sábado era la fecha límite”, dijo Cruz.

Fue entonces cuando, según Cruz, el funcionario le dijo: “yo sé que tienes problemas con la corte, bájale, sino llamo a la policía, y ya sabes cómo terminan con inmigración”.

Dos testigos que MundoHispánico entrevistó corroboran la versión de Cruz así como una docena de personas que aparecen en un video grabado instantes después del incidente y que MundoHispánico obtuvo en exclusiva.

“Me dicen que no puedo grabar porque es un edificio federal, y que es un delito, y me pidieron que me fuera”, dijo el inmigrante quien se retiró de inmediato del consulado.

Ahora, el originario de Oaxaca, México, quien llegó a Estados Unidos hace 15 años, dice temer que el denunciar el hecho le cueste una deportación.

“¿Quién va a querer echarse el gobierno mexicano de enemigo?, especialmente al consulado, que tiene todos mis datos”, dijo Cruz. “Ellos me tienen identificado, saben dónde vivo, cuál es mi número de teléfono. Ahora me amenazan con llamar a inmigración”.

MundoHispánico intentó obtener una respuesta del consulado de México en Chicago sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de esta edición, no ha recibido respuesta alguna.

Sin embargo, al momento que se solicitó la entrevista y la respuesta, Aldo Mora Castro, asistente del agregado de prensa en Chicago, advirtió que la grabación del video era ilegal, e insinuó que MundoHispánico no debía publicarlo.

Carlos Moreno es el corresponsal nacional de MundoHispánico.com. El periodista de origen venezolano, migró a Estados Unidos en 2015 en busca de libertad de expresión. Durante su carrera en Estados Unidos, ha trabajado en varias plataformas multimedia, una trayectoria durante la cual ya ha ganado tres premios Emmy por sus reportajes especiales.