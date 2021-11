Acusan a Eduin Caz de serle infiel a su esposa

Una chica lo ‘desenmascaró’ en redes sociales

La joven afirma que el cantante “le rogó” por verse ¿Engañó a su esposa? El vocalista principal de Grupo Firme, Eduin Caz, es acusado por una seguidora en redes sociales de haberle sido infiel a su esposa con ella. La TikToker asegura que el cantante le ha mandado diversos mensajes a través de redes sociales pidiéndole que se vean ¿Será cierto? Actualmente Grupo Firme ha incrementado aún más su popularidad después de que la banda se hiciera acreedora a un premio Latin Grammy en la categoría a “Mejor Álbum de música de banda”, siendo este su primer Grammy en toda su corta carrera, in embargo así como vienen los éxitos, vienen los escándalos. ¿ES UN MATRIMONIO PERFECTO? Cómo es ya bien sabido por sus miles de fanáticos, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz está actualmente casado con su esposa Daysi Anahy, con quien lleva un matrimonio de casi 12 años, conociéndose en el año 2009, cuando el cantante apenas iniciaba su carrera y casándose por fin en el año 2015. Y es que, a pesar de que muchos, e incluso la pareja ha asegurado que su matrimonio es bastante fuerte y sólido, a tal grado de que incluso ellos lo muestran como “perfecto”, muchos han acusado al cantante de serle infiel a su esposa en múltiples ocasiones, y en esta ocasión una chica ¿salió a desenmascararlo?

UNA CHICA EN REDES SOCIALES TACHÓ A EDUIN CAZ DE SERLE INFIEL A SU ESPOSA Fue a través de la cuenta de Instagram del programa ‘Chisme No Like’ en donde se recuperó un video donde aparecía una tiktoker que daba a entender que el cantante Eduin Caz le había mandado diversos mensajes para verse y salir un rato y para acabarla, compartió varias capturas de la supuesta conversación en donde el vocalista presuntamente le era infiel a su esposa. En el video, compartido este 30 de noviembre, se ve como la chica, la cual se desconoce su nombre, pero su usuario es @soybienmamonaokkk, estaba haciendo uno de los tantos trends que había en la plataforma de TikTok, fue ahí en donde ‘desenmascaró’ al cantante.

¡LE ROGABA POR VERLA! JOVEN REVELA QUE EDUIN CAZ LE ESTABA SIENDO INFIEL A SU ESPOSA Al inicio del video, se logra ver un pequeño video en el que aparecía la chica con un rostro bastante coqueto, mientras que en la descripción asemejó muy probable a la relación que tenía Eduin Caz con su esposa Daysi, acusándolo de infiel y revelando que “casi le rogaba para poder verse”: “Se me podrán quemar las tortillas, pero nunca quemar al cantante que me rogaba que nos viéramos cada que venía a Tijuana aunque tuviera12 años de relación perfecta con su esposa”, escribió la chica, ¿a alguien más le suena estas palabras? Pues a los seguidores de TikTok, quienes no dudaron en pedirle pruebas.

ENSEÑA PRESUNTAS PRUEBAS EN DONDE EDUIN CAZ LE ERA INFIEL A SU ESPOSA Después de haber publicado este video, muchos de los usuarios de TikTok le pidieron a la joven que mostrara pruebas para ver si esto era cierto, y el cantante de 27 años le estaba siendo infiel a su esposa tras doce años de relación, a lo que la usuaria, sin tapujo alguno las mostró. La chica mostró varias capturas de pantalla, en donde presuntamente se podían ver los diversos mensajes que Eduin Caz le mandaba, los cuales le pedían a la joven verse, ya que él se encontraba en Tijuana: “Necesito verte mujer, estoy en Tijuana, márcame”, se podía ver en los mensajes de texto.

SEGUIDORES NO LE CREEN A LA JOVEN Por su fuera poco, la chica, que acusó a Eduin Caz de hacerle infiel a su esposa con ella, señaló que en sus redes sociales tenía aún más de esas presuntas conversaciones, sin embargo, algunos usuarios no creen que sus pruebas sean reales, ya que consideran que parecen todo un montaje de ella. Una usuaria en redes sociales comentó que la verdad no creía que el vocalista usara su cuenta oficial para intentar algo con alguien que no fuera su esposa, ya que lo consideraba demasiado arriesgado y fácil de probar: “No hay hombre fiel, pero sí astuto, no creo que él sea tan pend*** para mandar a lo descarado ese tipo de mensajes en su cuenta personal, estas morras solo quieren sus 5 minutos de fama”.

EDUIN CAZ RESPONDE AL SER TACHADO COMO INFIEL La cosa no quedó ahí, ya que después de que la chica tachara de infiel a Eduin Caz, el vocalista principal de Grupo Firme no se quedó callado y a través de su cuenta de Instagram señaló que estas acusaciones eran falsas, y que si la chica quería publicidad se la pidiera. Mediante sus historias, Eduin comentó lo siguiente: “Bueno, retomando el tema, no lo iba a hacer porque he visto muchos Tik toks así de que yo abandoné al hijo y no se que más, y esta chido que sea un trend y todo mundo se monte en eso, me fascina que me agarren porque me hacen más famoso”, inició el ganador al Latin Grammy.

EDUIN CAZ SEÑALA QUE LOS MÁS AFECTADOS DE ESTAS ACUSACIONES SON SU ESPOSA E HIJOS Sin embargo, también señaló que cuando lo tachan de serle infiel a su esposa o algo parecido pueden dañar a su familia, y eso era algo que él no toleraba, y que si buscaban alguna especie de publicidad hacía ellos a costa de esto mejor se lo pidieran a él directamente: “Pero no se les olvide que yo tengo familia y a veces salen personas afectadas por esto, si quieren una publicidad ustedes díganme, yo se las comparto en caliente, pero no me hagan eso que me pone mal a los niños”, finalizó Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dando por cerrado este tema. PUEDEN VER EL VIDEO AQUÍ

GASTÓ MILES DE DÓLARES ¿POR SU HIJA? En otro orden de las cosas, el cantante Eduin Caz ha señalado en múltiples ocasiones que para él lo más importante es su familia y su bienestar, es por eso por lo que en una ocasión el vocalista de 27 años gastó una estratosférica suma de dinero debido a un incidente que su hija tuvo recientemente. Como bien se mencionó con anterioridad, la fama de Grupo Firme ha ido en aumento y con ello los ingresos a cada uno de sus integrantes, es por lo que no les molesta en lo más mínimo gastar sus dólares en amigos, ellos mismos o incluso en su familia, ¿quieres saber qué pasó? Continúa leyendo la siguiente hoja.

GASTÓ 50 MIL DÓLARES El vocalista siempre está al pendiente de su familia y siempre lucha por darles lo mejor sin importar cuanto dinero sea el que gaste, y no todo es miel sobre ojuelas para sus integrantes y en esta ocasión le tocó pasar por una racha a Eduin Caz y aquí te contamos la razón por la cuál tuvo que gastar más de 50 mil dólares de un jalón. Resulta que al viajar con su familia y todos los integrantes de la banda a Estados Unidos, la aerolínea no le quería permitir el viaje a una de sus hijas, Geraldine, a pesar de contar con todos sus papeles al día, por eso, el cantante tuvo que solucionar de inmediato, aunque eso le generara gastos imprevistos. El músico no dudo en gastar 57 mil dólares en un solo día, esto con el objetivo se trasladar a su familia en su avión privado.

En una conversación con Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, Eduin Caz describió el amargo momento que vivió su familia: "No me dejaron cruzar a mi hija a Estados Unidos volando, no sé por qué, mi niña trae su acta americana, su pasaporte mexicano, no la dejaron subir, entonces les dije a la familia, 'regrésense', porque a los muchachos del grupo no los quiero bajar del avión". Lamentablemente, tuvo que buscarle un vuelo aparte a su familia, pues de lo contrario, terminaría afectando también la llegada del resto de los integrantes al país americano, en donde tenían un compromiso musical. "Mi familia comprende ese rollo, se regresaron a Tijuana y de Tijuana cruce yo con la niña, el avión mío lo tuve que mandar directamente a Guadalajara para que los trajera porque no había vuelos, en esa vueltecita me gasté 57 mil dólares, no más por el chistecito de Volaris", argumentó.