Músico argentino sorprende con su parecido a Chespirito

Phil Claudio Gonzáles se toma a broma la comparación

A raíz de esto, muchos dicen que Roberto Gómez Bolaños revivió

¿Resucitó Chespirito? Semanas después que se diera a conocer que los programas del actor y escritor mexicano saldrían del aire a nivel mundial, se viralizó una imagen del músico argentino Phil Claudio Gonzáles que tiene un gran parecido con Chespirito, por lo que muchos dicen que Roberto Gómez Bolaños revivió.

En la imagen, que causó gran revuelo en redes sociales, “El chavo metalero” luce una playera de color negro sin mangas, así como una pulsera negra y el cabello largo, al mismo tiempo que sostiene una cerveza en su mano.

El parecido con Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, es impresionante.

El músico argentino Phil Claudio Gonzáles, de ahora en adelante conocido como “El chavo metalero”, se tomó a broma la comparación con el actor mexicano, quien falleció el 28 de noviembre de 2014, y así se expresó en su cuenta de Facebook:

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, ¿eh? Me cag… de risa con el meme. Quien lo hizo, me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuáles los voy a ir agarrando de a uno”.

Por último, el músico argentino dijo: “Es un meme más, pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear. Esto para los giles que se zarpan porque alguna vez tuvieron algún problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombres. Para los demás, todo bien. Un poco de humor para este momento de mier…”.

“Idéntico a Gómez Bolaños”, “Jajaja, alv, se pasaron de riata”, “Todo un crack el don”, “Hermano, da mucho miedo saber que eres igualito a Chespirito”, se puede leer en algunos comentarios.

En otra publicación, Phil Claudio Gonzáles mostró su descontento, no tanto por los memes en los que siguen comparándolo con Chespirito, si no porque, al parecer, algunas personas lo han estado molestando.

