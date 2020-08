Programa de Chespirito sale del aire en todo el mundo

El productor Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, dio a conocer esta noticia a través de su cuenta oficial de Twitter

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada”, dijo Graciela Gómez Fernández, hija de Chespirito

Programa de Chespirito sale del aire en todo el mundo. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, y sin entrar en más detalles, el productor Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños (mejor conocido como Chespirito), lamentó que el programa haya quedado fuera de las pantallas del mundo.

Gómez Fernández aseguró que él y su familia insistirán para que las cosas cambien pronto.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, expresó el productor.

Por su parte, Graciela Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, respondió de inmediato al mensaje de su hermano: “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito, hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”.

Aunque en ninguno de los mensajes de los hermanos se mencionó el nombre de Televisa, esta empresa fue la productora de los programas de Chespirito.

El productor Alex García fue una de las personas a las que no les quedó muy claro el tuit de Gómez Fernández: “Mi querido Roberto, no se entendió nada de tu tuit, ¿qué fue lo que pasó? Abrazotes”.

Un usuario se tomó la libertad de responderle a García y dejó más en claro la situación del programa Chespirito: “Desde hoy salieron del aire todos los programas de Chespirito a nivel mundial por culpa de un desentendimiento entre el grupo y Televisa, más de 20 países que aún exhibían El Chavo, Chapulín y Chespirito dejaron de exhibir desde hoy, también streaming y YouTube”.

A varias personas les dio gusto esta noticia y así se expresaron: “Agradecido que quiten estas series, ya dejen descansar a Chespirito, yo prefiero que los más jóvenes vean algo mejor y no violencia injustificada en cada capítulo de esa serie”, “Ay, que bueno que ya no pasen esos programas mal hechos, mal actuados, programas feos. No soporto a ese señor Chespirito. Siempre fue un pésimo actor”.

Esta noticia causó indignación entre los fieles seguidores de Roberto Gómez Bolaños: “Los únicos programas buenos que Televisa alguna vez produjo: El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Chespirito, La Chicharra, Con Humor, Buenas Noticias y los Súper Genios de la Mesa Cuadrada son precisamente los que ya no quiere transmitir”.

“Es una pena que, considerando que Televisa es lo que es gracias al trabajo de Roberto Mario Gómez y Bolaños (su nombre completo descubierto por @chespirotadas y @ForumChaves), ahora decidan así, sin más, dejar de transmitirlo en las pantallas de TV e internet en todo el mundo” (Con información de Agencia El Universal).