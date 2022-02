Cheslie Kryst, quien fuera miss Estados Unidos que se quitó la vida al caer de un edificio de Manhattan, Nueva York, expresó en alguna ocasión el miedo o preocupación que tenía a envejecer, aunque esta no es una de las razones oficiales de su tragedia , la policía continúa con las investigaciones, informó el portal de noticias de People en Español , en medio de la conmoción que generó su suicidio.

Debido a que no hay un motivo preciso sobre los motivos de su muerte, la gente ha comenzado una serie de rumores sobre este tema, por lo que hay un ensayo que ella publicó el año pasado y que expone su principal preocupación sobre los estándares de belleza que impone la sociedad a las mujeres y su temor a envejecer. Archivado como: Cheslie Kryst miedo envejecer

Al darse a conocer la noticia, la policía dijo que la investigación llevó a encontrar una nota que dejó la modelo en la que expresaba su deseo de dejar todos sus bienes a su madre, dijo quien fuera Miss Carolina del Norte en 2002, de acuerdo a información que publicó el New York Post.

“Cada vez que digo ‘voy a cumplir 30’, me estremezco un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con emoción; otras veces, mi entusiasmo se siente vacío, como una mala actuación”, escribió la ex Miss Carolina del Norte. Archivado como: Cheslie Kryst miedo envejecer

“Una mirada sonriente y con ojos arrugados a mis logros hasta ahora me da vértigo por sentar las bases para más, pero cumplir 30 se siente como un frío recordatorio de que me estoy quedando sin tiempo para ser importante ante los ojos de la sociedad, y es exasperante”. añadió. Archivado como: Cheslie Kryst miedo envejecer

¿PORQUÉ LA INSULTABAN EN SUS REDES SOCIALES?

Pero había otro motivo que la hacía sentir mal, sobre todo cuando ganó el título de la más bella de Estados Unidos. Confesó que “las chicas del desfile se supone que son modelo, altas y esbeltas, con cabello abultado”, dijo antes de hablar sobre lo que realmente le apagaba el ánimo.

“Mi desafío al statu quo ciertamente llamó la atención de los trolls, y no puedo decirles cuántas veces he borrado comentarios en mis páginas de redes sociales que tenían emojis de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente bonita para ser Miss USA o que mi musculatura era en realidad un ‘cuerpo de hombre'”. Archivado como: Cheslie Kryst miedo envejecer