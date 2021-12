The Sun, informó sobre el envío de nuevos cheques de estímulo que estarán próximos a llegar antes de Navidad. De acuerdo con el medio de comunicación, las universidades han estado enviando sus cheques a los estudiantes para ayudarlos a cubrir los diversos gastos que reportan al año y por ello, dio a conocer que antes de los festejos decembrinos ya tendrán el efectivo en sus cuentas.

Según The Sun, la escuela de medicina Meharry Medical College envió becas por valor de $ 10,000 dólares a la mayoría de sus 956 estudiantes; mientras que la Universidad de Washington envío cheques desde $ 800 – $ 2,500 dólares a sus estudiantes matriculados, quienes recibieron el apoyo en los meses pasados.

Cheques universitarios Diciembre: ¿Para qué son estos fondos?

Los afortunados para estos fondos, son los universitarios que se hayan postulado en este año y presentaran su solicitud de registro para obtener un jugoso cheque o una beca con un valor mucho mayor. Pero, el objetivo inicial de estos fondos están diseñados para ayudar a los estudiantes a cubrir los gastos de educación, alimentación, vivienda, atención médica o cuidado de los niños, según The Sun.

Los pagos que no fueron entregados en las primeras rondas, serán enviados durante el mes de diciembre y se espera que antes de terminar el año, el efectivo deberá ser recibido por los alumnos suscritos al programa. Otra buena noticia, va para los estudiantes de la City University of New York, quienes también recibirán becas en este mes, informó el medio de comunicación. Archivado como: Cheques universitarios Diciembre