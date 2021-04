¿Quiénes recibirán su tercer cheque con el quinto lote del IRS?

Más ayuda en camino, ¿Quiénes la recibirán?

¿El IRS seguirá entregando cheques?

El Servicio de Impuesto Internos (IRS, por sus siglas en inglés), ha comenzado a enviar más cheques como parte del quinto lote que la agencia federal, junto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina del Servicio Fiscal anunciaron recientemente.

Las agencias anunciaron el desembolso de “casi 2 millones de cheques en el quinto lote de Pagos de Impacto Económico del Plan de Rescate Estadounidense”. Y ahora que este nuevo lote de cheques del IRS ha llegado, muchos se preguntan ¿Son los últimos estímulos que llegarán?

¿Quiénes recibirán el tercer cheque con este quinto lote del IRS?

“El anuncio de hoy eleva el total desembolsado hasta ahora a aproximadamente 159 millones de pagos, con un valor total de más de $ 376 mil millones, desde que estos pagos comenzaron a implementarse para los estadounidenses en lotes como se anunció el 12 de marzo”, se lee en el comunicado oficial del IRS.

Los primeros beneficiarios de este lote fueron en total 320 pagos “con un valor total de $450 millones, fueron a beneficiarios de Asuntos de Veteranos (VA) que reciben pagos de beneficios de Compensación y Pensión (C&P), pero que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no usaron los No contribuyentes. herramienta el año pasado”, indica el IRS.