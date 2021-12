Algunos estadounidenses serán los afortunados para recibir cuantiosos cheques

Varias ciudades y estados han estado promoviendo los cheques de ayuda

Estos fondos de estímulo llegarán antes de Navidad BUENAS NOTICIAS LLEGAN ANTES DE NAVIDAD. Miles de estadounidenses, podrán recibir jugosos cheques dependiendo la ciudad o estado donde estén habitando; estos fondos, podrán llegar antes de Navidad y los beneficiarios podrán obtener la fecha de cuándo llegará el cheque deseado. Para obtener este cheque, todo depende de las ciudades que habilitaron las ayudas en épocas navideñas y las personas que accedieron al registro que se habilitó a finales de noviembre o apenas se va a realizar. Este tipo de fondos de estímulo, fueron creados para las personas que están atravesando un problema económico severo debido a la pandemia y que quedaron sin empleo o los suficientes fondos. ¿EN CALIFORNIA? Uno de los principales Estados donde se aprobó el programa de apoyo económico, fue en California. De acuerdo con The Sun, este estado entra en la lista de aquellos que tienen planes de ayuda aprobados para este mes; este programa, surgió a través del Golden Status Stimulus II y garantiza que millones de californianos puedan obtener un llamativo cheque antes de fin de año. Hasta el momento, ya llevan más de la mitad de cheques autorizados y se comenzó a repartir a distintos domicilios del estado. The Sun, informó que el último lote se envió a los códigos postales con los últimos tres dígitos entre 585 y 719; aunque, si usted ha sido de las personas que aún no recibe su cheque no debe desesperarse, ya que hasta el 17 de diciembre estarán enviando el fondo de estímulo.

Cheques por llegar Navidad: ¿No hay más fechas? Aunque el 17 de diciembre es la última fecha para el envío de cheque de estímulo en cuestión de los códigos postales: 585 y 719, aún faltan más por ser repartidos. De acuerdo con el medio de comunicación, el programa tiene dividido las ayudas por entregar y han mencionado a la población que los últimos lotes, serán entregados a finales de año. El medio de comunicación, informó que el cronograma restante para el envío de cheques en papel es el siguiente: 720-927: 13/12/2021 hasta 31/12/2021 y 928-999: 27/12/2021 hasta 11/01/2022. Por lo que las personas que estén suscritas al programa, deberán tomar en cuenta estas fechas y estar al pendiente de la entrega de estímulos. Archivado como: Cheques por llegar Navidad

Cheques por llegar Navidad: ¿En Maine? El diario, también mencionó que los residentes del estado de Maine comenzaron a recibir pagos de estímulo el 15 de noviembre. Para este estímulo, se dieron $285 dólares a las personas que fueron elegidas y que pudieron obtener la ayuda antes de que finalizara el mes de noviembre, por lo que deberán esperar hasta inicios del próximo año, para obtener la oportunidad de elegir un nuevo cheque. Pero, ¿quiénes fueron los afortunados de obtener este cheque? De acuerdo con The Sun, los elegibles son los contribuyentes solteros que ganan menos de $ 75,000 dólares al año y las parejas que ganan $ 150,000 dólares o menos. Pero, si aún no te llega tu cheque de estímulo y estás inscrito en dicho programa, deberás saber que hasta fin de año terminarán de repartir la ayuda. Archivado como: Cheques por llegar Navidad

Cheques por llegar Navidad: ¿Y en Maryland? Las personas que están teniendo dificultades económicas devastadoras y aún no pueden conseguir un sustento, son los elegidos en recibir dicho cheque de estímulo. Las familias que logren calificar, serán las que obtengan un cheque de $500 dólares y las personas que continúan solteras, podrán obtener un apoyo de $300 dólares en pagos, según el diario. ¿Hay otra forma de recibir el dinero? Según informó el medio de comunicación, las familias también pueden recibir más dinero a través de reembolsos de impuestos durante los próximos tres años. Las familias con dos hijos que ganan $ 25,000 dólares potencialmente podrían recibir $ 1,100 dólares por año. Archivado como: Cheques por llegar Navidad

Cheques por llegar Navidad: ¿En Seattle? Si usted pertenece a Seattle, podría estar esperando un jugoso cheque. The Sun, comunicó que los residentes de bajos ingresos en Seattle pueden obtener un cheque de estímulo por valor de hasta $ 3,000 dólares , pero la fecha límite para presentar la solicitud era el 15 de noviembre, por lo que si presentó el registro está a nada de obtener la ayuda. Uno de los requisitos, es que la persona resida en el estado y tenga más de 18 años. Además, debe tener un ingreso inferior al 50% del ingreso medio del área de Seattle, que es menos de $ 40,500 dólares para un individuo o $ 57,850 dólares para una familia de cuatro, informó el medio de comunicación. Por ello, las personas, podrán llegar a recibir una cuantiosa cantidad en su cuenta bancaria. Archivado como: Cheques por llegar Navidad

Cheques por llegar Navidad: UN CHEQUE ‘NAVIDEÑO’ De acuerdo con The Sun, la posibilidad de que miles de habitantes de St. Louis, Missouri, reciban un jugoso cheque de $500 dólares antes de que la Navidad llegue a sus hogares. Las personas con posibilidad de ser elegidos, son aquellas que enfrenten problemas de liquidez y estén pasando por un momento delicado debido a la pandemia de COVID-19. El medio de comunicación, recalcó que el gobierno de Missouri fue el que informó sobre la posibilidad de obtener este cheque antes de fin de año. Por ello, las personas que deseen obtener el fondo de estímulo de $500 dólares, deberán presentar la solicitud en la página de gobierno de Missouri y completar los datos solicitados. Archivado como: Cheques por llegar Navidad

¿Qué fecha inicia el registro? En la página de St. Louis, informan que las solicitudes podrán registrarse a partir del 18 de diciembre de este año y no establecen una fecha límite, por lo que la población deberá estar al pendiente para obtener más información. Por el momento, se han publicado los elementos que harán a la persona elegible y cuántos cheques podrían repartir. “Esperamos que las solicitudes estén abiertas el 18 de diciembre de 2021 . Para estar listo cuando se abra la ventana de solicitud, confirme su elegibilidad y prepare los documentos que necesitará con anticipación.”, informó la página de St. Louis Mov. Gob., por ello pidieron a los habitantes que revisen la solitud y completen el registro antes de que acabe el tiempo.

¿Cómo ser elegible? Después de anunciar sobre la fecha de registro, también dan los datos para ser elegibles. Si las personas desean presentar su ficha, deberán conocer que las solicitudes se pueden presentar en persona o en el sitio web de la ciudad; uno de los requisitos principales, es que la persona deberá ganar 80% o menos del ingreso medio del área y otras cuestiones a revisar. “1) Debe ser residente de la ciudad de St. Louis. Confirme que vive en la ciudad de St. Louis verificando su dirección en el sitio web de la ciudad., 2) Debe ganar al 80% o menos del ingreso medio del área. 3) Debe haber sufrido una pérdida de ingresos debido a la crisis de COVID-19, por razones que incluyen, entre otras: Cortar horas. Perdida de trabajo. Gastos de funeral. Costos de tratamiento.”, se lee en la página.

¿Qué documentos deberá presentar? “Comience a reunir la documentación ahora para que esté listo cuando se abra el portal. Las solicitudes parciales no serán elegibles para su procesamiento.”, se lee al inicio de los documentos que pedirán para poder solicitar el cheque de $500 dólares que podrá llegar días ates de la Navidad y ayudar a los gastos que las familias tengan pendientes. Los documentos a pedir son los siguientes y aparecen en dicha página: Contrato de arrendamiento/Recibo de alquiler, declaración de impuestos sobre la propiedad personal, registro automático, facturas de servicios públicos con el número de cuenta, transcripción de la declaración de impuestos, extracto de cuenta, carta del gobierno / tribunal, declaración de beneficios gubernamentales.

¿Qué maneras hay para aplicar? Habrá varias formas de garantizar que los ciudadanos apliquen. Una de ellas, es presentar la solicitud a través de la página de la Ciudad o si la persona no cuenta con internet o algún medio para registrarse, podrá ir hacia las oficinas de St. Louis y pedir entrar al taller donde las personas podrán acceder al registro. “Una vez que se abre la ventana de solicitud, los residentes elegibles pueden presentar su solicitud a través de un enlace en el sitio web de la Ciudad . Recibirá actualizaciones sobre el estado de su solicitud hasta que se tome la decisión. United Way of Greater St. Louis ofrecerá talleres de solicitud en persona con cita previa para quienes no tengan acceso a Internet. Las fechas y ubicaciones se enumerarán cuando estén disponibles.”, informó la página.

¿Sin vivienda? En la página, también informan que las personas que no cuentan con una vivienda podrán obtener el servicio a la solicitud de registro y obtener una oportunidad para ganar el cheque de $5oo dólares. La única diferencia, es que la persona podrá trabajar para un proveedor que le de acesso a la base de datos y responsabilizarse de dicha solicitud. “Si no tiene vivienda , puede trabajar con un proveedor de servicios para personas sin hogar que tenga acceso a la base de datos del Sistema de información de gestión para personas sin hogar (HMIS). El proveedor de servicios no alojado debe enviar la solicitud en su nombre.”, menciona la página de St. Louis.