Whaley tiene una amplia carrera política, y fue una de los muchos alcaldes que pidieron ayuda para los ciudadanos durante la pandemia, de acuerdo con The Sun. $2,680 millones de dólares podría recibir Ohio en la próxima ronda de ayudas del Plan de Rescate Americano.

“Los habitantes de Ohio están sufriendo en este momento, ya sea por los altos precios de la gasolina o el aumento de los costos en la tienda de comestibles”, dijo Whaley, de acuerdo con The Sun. La candidata también reveló cual sería la cantidad de estos cheques por inflación.

¿Quiénes obtendrían estos cheques por inflación?

De acuerdo con el plan de la demócrata citado por The Sun, las personas en Ohio que ganan menos de $80,000 dólares al año y las parejas que no ganan más de $160,000 podrían acceder a la ayuda. Esta no es la única propuesta de ayudas que recientemente se ha revelado.

Familias podrían obtener pagos mensuales de $500 dólares como parte de una propuesta de un nuevo programa de ingreso básico universal propuesto por un concejal estadounidense. De aprobarse, 100 familias en Annapolis, Maryland tendrían su cheque de $500 dólares por mes.