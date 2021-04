Con el cheque adicional, el IRS pretende complementar el dinero que corresponde de acuerdo a la declaración de impuestos más reciente que hayas hecho, es decir, si tus ingresos anuales fueron inferiores, recibirás un cheque plus up para complementar tu cheque de 1,400 dólares, informó Marca .

En primer lugar, los contribuyentes que recibirán los pagos adicionales de 1,400 dólares serán aquellos que a principios de marzo recibieron pagos con base en sus declaraciones de impuestos de 2019, pero que ahora son elegibles para un pago nuevo o mayor con base en sus declaraciones de impuestos recientemente procesadas de 2020. Es decir, aquellos que en 2020 tuvieron menos ingresos que en 2019 recibirían un cheque plus up.

Ante el anuncio de cheques adicionales muchos se preguntan: ¿quiénes son elegibles para recibir estos pagos adicionales del IRS? El nuevo lote de cheques plus up que se estará enviando a partir de esta semana incluye cuatro millones de pagos para los contribuyentes elegibles, por un total de 10 mil millones de dólares a distribuir entre los estadounidenses.

Esta semana se dio a conocer que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS en inglés) comenzó a enviar un nuevo lote de pagos adicionales llamados “cheques plus up” como parte de la más reciente ronda de pagos del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden, informó WJW.

El IRS resaltó que para poder recibir el cheque plus up es necesario haber realizado la declaración de impuestos de 2020, la fecha límite para realizar dicha declaración es el 17 de mayo de 2021. La agencia anunció el pasado jueves que desde el 1 de abril se habían emitido más de 130 millones de pagos de estímulo por un valor aproximado de 335,000 millones de dólares como parte del proyecto de ley de ayuda COVID-19.

Los nuevos cheques también incluyen pagos para personas que el IRS previamente no tenía información para emitir un pago, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos y califican para recibir un pago de estímulo. Los cheques de este grupo así como los cheques de estímulo plus-up se enviarán a partir de esta semana.

Las personas elegibles pueden consultar la herramienta Get My Payment a través de la página web del IRS para ver el estado de sus pagos de estímulo y los cheques de estímulo plus-up.

Los pagos para los beneficiarios del Seguro Social o de otros beneficios federales que no presentaron una declaración de impuestos federales de 2019 o 2020 y no usaron la herramienta Non-Filers el año pasado, se procesaron el viernes. Estos pagos se emitirán a los beneficiarios de Seguro Social, sobreviviente o discapacitados del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y la Junta de Jubilación Ferroviaria (RRB, por sus siglas en inglés).

A pesar de la enorme cantidad de pagos enviados hasta ahora, muchos todavía están esperando el tercer cheque de estímulo. El IRS insta a la gente a recordar que los pagos de estímulo aún se están procesando para millones de personas y que a través de la herramienta Get My Payment puede rastrear el estatus de su pago.

Si sucedió esto y su pago se regresó al IRS, la agencia deberá mandar su cheque por correo postal a la dirección actual que tiene registrada. Recuerde que la herramienta de seguimiento para el tercer cheque de estímulo no le da oportunidad de agregar información de depósito directo.

Si usted no ha recibido su cheque, una de las razones por las cuales no pudo llegar su pago directo de tercer cheque de $1,400 es porque pudo ser rebotado en el IRS si la agencia intentó transferirlo a una cuenta bancaria que ya esté cerrada o a una tarjeta de débito prepagada temporal.

No llame al IRS

De manera directa, en su portal, el IRS es tajante con su anuncio para los contribuyentes sobre no llamar al IRS y desde un principio les dice lo que no deben hacer: “Nuestros asistentes telefónicos no tienen información más allá de lo que está disponible en IRS.gov.”

En un dado caso que lo necesite, usted podría recurrir a buscar la presentación de un Crédito de Reembolso de Recuperación en su declaración de impuestos de 2020 o incluso solicitar algo llamado Rastro de Pago del IRS.