Hay cheques mensuales de $375 disponibles para mamás solteras

“La respuesta al programa piloto Embrace Mothers me hizo hacer una pausa y reflexionar sobre la magnitud de los desafíos que enfrentan las madres solteras, y sobre la necesidad crítica de la ciudad, junto con socios en toda la comunidad, para brindar este y otros programas en apoyo a las madres solteras”, dijo Woodfin.

Aunque la respuesta al programa fue alentadora, el alcalde dijo que esto ponía en evidencia la cantidad de madres solteras necesitando ayuda en estos momentos y más aun después de que la pandemia llegara para profundizar los problemas económicos en millones de hogares del país, apuntó The Sun .

Así que “asegúrese de contestar llamadas telefónicas y direcciones de correo electrónico con regularidad”. En cambio, las autoridades destacan que “las personas que no son contactadas no necesitan llamar” y que eventualmente podrán confirmar toda información en birminghamal.gov/embracemothers.

Tres grupos: ¿dónde estoy? II

SEGUNDO: Participantes del grupo de control, aquellos “solicitantes que se asignan aleatoriamente al grupo de control no recibirán un ingreso garantizado a través del programa”. Sin embargo, “les invitarán a contribuir con el proyecto de investigación completando una encuesta voluntaria cada seis meses durante la duración del programa y se les recompensará con una tarjeta de regalo de $30 por cada encuesta completada”.

Finalmente, algunas de las madres solteras solicitantes podrían ser catalogadas como “no participantes”. Según las autoridades, “los solicitantes que se asignen al azar a este grupo no recibirán un ingreso garantizado a través del programa y no serán invitados a participar en ninguna otra actividad de investigación”. Tenga en cuenta que “no se contactará a los no participantes”.