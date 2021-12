El mandatario necesitaba el voto de Manchin para que el proyecto de ley pasara al Senado con 50-50 votos. Sin embargo, ante la negativa de Manchin, el senado aplazó la sesión para discutir el plan hasta el 15 de enero, lo que significa que ese mes no se enviarán nuevos cheques del crédito tributario por hijos.

El senador demócrata Joe Manchin reveló en Fox News el pasado domingo 19 de diciembre que no podía apoyar la legislación Build Back Better (Construir mejor) de casi 2 billones de dólares del presidente Joe Biden.

¿Dos jugosos cheques el próximo año? Informan nuevos pagos que podrían llegar a los bolsillos de millones de personas en Estados Unidos a partir de febrero del próximo año, de acuerdo con información publicada por el diario de noticias The Sun.

“Si no lo hacemos en enero, hemos hablado con los funcionarios del Tesoro y otros sobre hacer pagos dobles en febrero como una opción”, indicó Psaki, pero no hay garantía de que algún proyecto de ley futuro pueda ser aprobado por el Senado, ya que Biden depende del voto de Manchin.

Pese a la espera de la aprobación del ambicioso plan de Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente puede enviar a las familias un cheque del crédito fiscal por hijos más grande en febrero si no se envían en enero, según BGR.

Los cheques del Crédito Tributario por Hijos se entregan de forma automática a las familias elegibles que hayan declarado impuestos, aunque los no declarantes deben registrarse a través de la página web de la agencia de recaudación de impuestos. A continuación le decimos si califica para la ayuda. Archivado como: jugosos cheques en febrero de 2022.

A estas alturas, aun hay quienes no saben si califican. Uno de cada cinco estadounidenses cree que no es elegible para recibir los cheques del Crédito Tributario por Hijos, según reveló una encuesta de IPSOS, una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado. ¡Increíble! pero quienes más lo necesitan están dejando pasar la generosa ayuda federal.

¿Califico para la ayuda?

Según el IRS, califican para la ayuda máxima parejas que ganen menos de $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen menos de $ 112,500 dólares anuales. También califican para recibir $ 500 dólares los padres de jóvenes dependientes de entre 17 años hasta 24 años.

Para determinar su elegibilidad, el IRS utiliza la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no. Archivado como: jugosos cheques en febrero de 2022.