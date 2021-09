La cantidad comenzará a disminuir gradualmente si un contribuyente elegible gana más de 75,000 dólares al año si es soltero o 150,000 dólares si es una pareja casada que presenta una declaración conjunta. Para los contribuyentes que son jefes de familia, los ingresos no deben superar los 112,500 dólares.

El cheque para las familias que califiquen se enviará en forma de créditos fiscales por hijos y deberán llegar para la mayoría como depósitos directos en las cuentas bancarias a partir del próximo 15 de octubre, informó The Sun.

Actualmente, el Servicio de Rentas Internas (IRS) investiga por qué algunos beneficiarios del Crédito Tributario por Hijos no recibieron su cheque correspondiente al mes de septiembre.

Sin embargo, aunque la agencia estimó que el cheque de hasta $ 300 por niño llegaría a más de 30 millones de familias en Estados Unidos, varias reportaron que no recibieron su dinero a tiempo.

El pasado viernes, la agencia confirmó que varias familias habían reportado ‘el problema’, que incluye a padres que antes habían recibido los cheques de julio y agosto sin ningún inconveniente, reportó The Sun .

Según News and Observer , los trabajadores del IRS están “investigando los retrasos” en los pagos que debieron llegar a manos de los beneficiarios hace ya una semana y dijeron que ofrecerían mayor información apenas la tuvieran.

Lo cierto es que algunos no los vieron y ahora tendrán que esperar a que el IRS ofrezca una solución, mientras “investiga la situación”. Si su dinero aun no está en su cuenta bancaria, también puede solicitar un seguimiento de pago del IRS.

¿Dónde está mi cheque?

Algunos ciudadanos están molestos porque esperan a que el dinero llegue desde la semana pasada. “Todavía no hay un maldito crédito fiscal por hijos en mi banco todavía. Todas las personas con las que he hablado ya han recibido las suyas. El IRS lo jodió la última vez y envió un cheque en papel”, dijo Nicholas Do. “Siempre es un problema cuando se supone que tienes las mejores computadoras y redes del mundo”, agregó otro beneficiario.

Con respecto a quienes reciben sus cheques por correo, la agencia sugirió “permitir tiempo adicional” para que el sobre llegue a su buzón, por lo que tendrán que esperar posiblemente hasta fin de mes para recibir el dinero. Archivado como: cheques para familias estadounidenses.