California envía 1,600 millones de dólares en cheques de estímulo económico

Desde el 15 de abril, el estado manda más de 2.5 millones de ayuda por pandemia

Junta de Impuestos de Franquicia da pagos de $600 o $1,200 a individuos elegibles

California envía 1,600 millones de dólares en cheques de estímulo económico, pero la gente se pregunta ¿Qué debe hacer si no ha recibido uno? Es por ello que aquí te diremos qué proceso debes seguir, de acuerdo a una publicación del portal de noticias de Newsweek.

Desde el 15 de abril, el estado de California envía más de 2.5 millones de cheques de estímulo económico, pero indican que el no recibir pago no significa que no sea elegible para uno de ellos, así que debes estar atento para no pasar inadvertido.

PAGOS DIRECTOS

El Golden State Stimulus hizo un proyecto de pago directo en todo el estado que dio la oportunidad a la Junta de Impuestos de Franquicia para enviar pagos de $600 o $1,200 a individuos elegibles en el programa de beneficios.

Este programa servirá para ayudar a los californianos de bajos ingresos y a todos los que no eran elegibles para recibir los pagos directos que el Congreso aprobó recientemente, así que checa si tú eres uno de los beneficiados.