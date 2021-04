Según la agencia, más de 130 millones de personas han recibido sus cheques de estímulo contemplados en el Plan de Rescate Estadounidense, pero siguen trabajando para hacer llegar la ayuda a millones más que aun no la han recibido.

Para quienes aun no han recibido la ayuda es recomendable que revisen su correo, pues podrían recibir una carta del IRS dónde le indican si han enviado su pago o mejor aun podría recibir el tan anhelado cheque con sus $1,400 dólares. Manténgase alerta, ¡no lo tire a la basura!

Por último, podrían saber dónde está su cheque al rastrearlo a través de la herramienta Get My Payment , que podrá encontrar en la página web del IRS o desde el celular con la aplicación de la agencia IRS2Go . Los datos son actualizados a diario.

Nueva aplicación del IRS

Cualquier persona podrá descargar la aplicación IRS2Go en cualquier dispositivo a través de Google Play, en el caso de los teléfonos Android, o de App Store, en el caso de los teléfonos Apple. Otra de las características que hará feliz a la comunidad hispana es que la aplicación estará disponible no solo en inglés, sino también en español.

En la página web de la agencia podrá encontrar los links para descargar. INGRESE AQUÍ. Si no desea descargar la aplicación, aun podrá usar la herramienta Get My Payment a través de la página web del IRS, en donde tendrá que ingresar con su usuario y su información personal.