Ahora, no solo Virginia espera entregar un jugoso pago de $ 1,504 dólares a las familias elegibles de bajos ingresos, sino que en California, Connecticut, Illinois, Maine, Minnesota y Washington enviarán cupones de alimentos adicionales por un valor de hasta $ 157 dólares .

¡BUENAS NOTICIAS! Millones de familias en Estados Unidos estarán felices de saber que cheques de $ 1,504 dólares se depositarán automáticamente hoy, aunque no todo el mundo los recibirá porque los fondos de emergencia se entregarán solo a las familias elegibles.

¿Pueden ciudadanos no estadounidenses recibir SNAP?

Muchas personas se preguntan si puede un ciudadano no estadounidense aplicar para recibir el beneficio de los cupones de alimentos y la respuesta es que SÍ siempre y cuando tenga un estatus migratorio documentado, de lo contrario no podrá solicitar los beneficios de SNAP, informó The Sun.

Ahora, si algún otro miembro del grupo familiar tiene sus documentos en regla entonces sí podrá solicitar el beneficio, tal es el caso de los hijos de inmigrantes que nacieron en los Estados Unidos o esposos que son ciudadanos estadounidenses. Básicamente, las familias mixtas tendrían una ventana de oportunidad.