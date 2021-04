Rastrea el estado de tu pago. Eso es lo primero que debes hacer . El IRS tiene un servicio útil, que es la herramienta Get My Payment , que te permite verificar en qué parte del proceso se encuentra tu pago. Pero ten cuidado, pues esta herramienta solo funciona si no recibiste el tercer cheque. La herramienta te indicará cuándo se procesó el pago y en qué forma lo recibirás: cheque, depósito directo o tarjeta de débito. Además, si hay un problema con tu información, la herramienta te pedirá que completes la información vía online o envíes la información que falta. Si ves un mensaje que muestra “Estado de pago no disponible”, no te preocupes, ya que probablemente signifique que el pago se está procesando. Ahora bien, si te faltó el primer o segundo pago, debes buscar las cartas del IRS que indiquen cuándo se liberaron o depositaron los pagos, o puedes crear un perfil en línea con el IRS en caso de que no puedas localizar las cartas.

Un dinero que a nadie le caería mal. Si no has recibido ninguno de los tres cheques de estímulo (el más reciente de 1,400 dólares) otorgados por el gobierno de Estados Unidos, te mencionamos algunos pasos que puedes seguir para tratar de conseguir algún pago.

Si no recibiste el primer o segundo pago, o si recibiste menos de la cantidad total para la que eres elegible, puedes reclamar el crédito en tus declaraciones de impuestos de 2020, incluso si normalmente no la presentas. Esto significa que debes sumar la cantidad de pagos que recibiste para determinar el crédito para el que, de otro modo, hubieras sido elegible en tus declaraciones.

Si no puedes obtener una actualización del estado de los cheques de estímulo, todavía hay otras opciones, como solicitar un crédito de recuperación de reembolso, explicó el diario The Sun ayer lunes. Teniendo en cuenta que los cheques de estímulo son esencialmente créditos fiscales otorgados antes de tu declaración de impuestos, puedes reclamar los cheques faltantes en tu declaración de impuestos.

Presenta un rastreo de pago

Si has llegado a este paso porque aún no has tenido suerte para cobrar alguno de los tres cheques de estímulo, The Sun mencionó que puedes presentar un Rastreo de pago (Payment Trace), que te permitirá rastrear tu pago si aún no has recibido uno a pesar de que el IRS haya indicado que lo liberó.

Un rastreo de pago funciona si la herramienta Get My Payment del IRS dice que se emitió tu cheque, pero nunca lo recibiste, o si recibiste una carta del IRS diciendo que se envió tu pago, pero aún no lo has recibido. Puedes solicitar un rastreo de pago llamando por teléfono al IRS al 800-919-9835 y hablar con un agente o utilizando el sistema automatizado. También puedes enviar un fax o enviar por correo al IRS un formulario 3911 completo, una declaración del contribuyente con respecto al reembolso. Ten en cuenta que la agencia señala que si presentaste una declaración conjunta como casados, no podrás comenzar el rastreo a través del sistema automatizado.