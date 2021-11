Cheques de estímulo del CTC: anuncian cuándo llegarán los próximos

Los dependientes entre 19 y 24 años deben asistir a la universidad a tiempo completo para calificar para $500. Si en los próximos días no recibe su pago, tenga en cuenta que las personas que reciban el dinero mediante cheque tendrán que esperar un poco más, informó The Sun .

Las familias pueden usar GetCTC.org o el sitio web del IRS y acceder al portal de actualización de CTC para registrarse. El pago que llegue el 15 de noviembre será el penúltimo pago de la versión actual del crédito, de acuerdo a lo reseñado por The Sun.

Muchas familias de bajos ingresos que no suelen presentar declaraciones de impuestos pueden recibirlas por primera vez, lo que significa que el IRS necesitará su información bancaria para enviarles los pagos por adelantado. Cualquiera que no haya recibido sus pagos puede registrarse con el IRS.

Cabe recordar que el IRS distribuye los pagos del CTC todos los días 15 de cada mes hasta culminar en diciembre. De acuerdo al Plan de Rescate Estadounidense, si una familia no llegase a inscribirse a tiempo para recibir los pagos mensuales en 2021, aun podrá reclamar la totalidad de la ayuda a través de una declaración de impuestos el año que viene.

Registrarse ahora les dará a las familias un cheque en diciembre por un valor de seis meses de pagos. La otra mitad de los pagos se recibirá después de que las familias presenten sus declaraciones de impuestos en 2022. Los padres que optaron por renunciar al pago no recibirán los pagos de noviembre.

Si no trabaja, no tiene ingresos o no cuenta con una dirección permanente aún puede recibir el pago

Por supuesto, tendría que esperar hasta principios de febrero a que comience la temporada de impuestos 2022 para presentar su declaración. La idea de implementar mejoras y ofrecer un Crédito Tributario por hijos reembolsable este año era asegurar que las familias más vulnerables tuvieran ayuda mensual durante la pandemia.

El IRS recordó que las personas pueden obtener estos beneficios federales aun si no trabajan, no tienen ingresos o no cuentan con una dirección permanente. Así que la mejor forma de confirmar si es elegible es utilizando el “Asistente de elegibilidad del Crédito tributario por hijos”.