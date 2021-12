La buena noticia es que el emprendedor recomienda esta página web porque se trata de una “autoridad confiable”, donde las personas podrán consultar sobre cualquier tipo de propiedad no reclamada, entre los que figuran no solo cheques, sino reembolsos, acciones, depósitos de seguridad de servicios públicos y más, apunta NAUPA.

En un video de apenas 52 segundos, un TikToker llamado maxwell_finn, explica cómo pueden los ciudadanos revisar si tienen algún dinero pendiente por cobrar en el sitio oficial de la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas (NAUPA).

Cada año se envían en Estados Unidos millones de dólares en ayudas y más aun en tiempos de pandemia, cuando han aprobado nuevos beneficios federales y locales que muchas veces las personas ni siquiera conocen y, por lo tanto, no los reclaman. Le decimos como verificar sus ayudas.

Este año ya casi llega a su fin, pero es posible que aun se le deba dinero de algún beneficio que por descuido o desconocimiento no ha reclamado a las autoridades. Entonces, muchos se preguntarán ¿Cómo saber si tengo cheques de estímulo 2021 pendientes por cobrar?

El sitio web de la NAUPA elaboró una base de datos por estado que las personas podrán consultar de forma gratuita y es que “ya sea de Best Buy o de un hospital, hay mucho dinero que se nos debe”, explicó el TikToker en su video informativo. ¡Recuerde! Este es un sitio web GRATUITO.

También puede consultar el tutorial del influencer que explica paso a paso lo que debe hacer. VER VIDEO TUTORIAL AQUÍ . Aunque no lo crean son millones de personas en todo el país que aun no han reclamado alguna propiedad o efectivo porque desconocen que les pertenece.

Si le llegase a salir que tiene dinero pendiente, entonces puede proceder a un reclamo. Es probable que le soliciten otros datos personales e incluso el número de Seguro Social para verificar su información y así poder enviarle su cheque no reclamado. VERIFIQUE AQUÍ SI TIENE UN CHEQUE PENDIENTE .

1 de cada 10 en EEUU tiene dinero perdido

NAUPA ha advertido que 1 de cada 10 personas en Estados Unidos tiene algún cheque o propiedad que no ha reclamado. “La propiedad no reclamada se informa al estado en el que reside la empresa u organización. Por lo tanto, es común tener propiedades no reclamadas en varios estados, especialmente si se ha mudado a otro estado”, agrega la asociación.

Así como el tiktoker, la Oficina del Servicio Fiscal del gobierno federal de estados Unidos ha recomendado a los ciudadanos que utilicen la herramienta de la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas para hacer sus consultas y la ha catalogado como un “recurso excelente” para las personas.