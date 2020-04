Según los informes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó que se imprima el nombre del presidente Donald Trump en los cheques que el IRS planea enviar a decenas de millones de estadounidenses, ralentizando su entrega por varios días.

Los cheques de $1,200 para amortiguar el golpe económico de la crisis del coronavirus llevarán el nombre de Trump en la línea de memorando, debajo de una línea que dice “Pago de Impacto Económico”, informó el martes el Washington Post citando a funcionarios de la administración no identificados.

La decisión de incluir el nombre de Trump fue anunciada al equipo de tecnología de la información del IRS el martes, informó el Post. “El equipo, que está trabajando desde casa, se está apresurando por implementar un cambio de programación que, según dos altos funcionarios, probablemente se retrasará la emisión del primer lote de cheques en papel”.

“Cualquier solicitud de última hora como esta generará descontento en otras áreas y resultará en un retraso”, dijo Chad Hooper, gerente de control de calidad que se desempeña como presidente nacional de la Asociación de Gerentes Profesionales del IRS, a The Washington Post.

El nombre del presidente nunca antes había aparecido en cheques emitidos por el estados, a través del IRS o cualquier otro organismo, será la primera vez en la historia de EE.UU. que sucede. Esos cheques son típicamente firmados por funcionarios de carrera en la agencia.

Citando a funcionarios de la administración, el Post informó que Trump había sugerido en privado al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que supervisa el IRS, que le permitiera firmar formalmente los cheques.

Sin embargo, el presidente no es un firmante autorizado para desembolsos legales por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Los cheques llevarán la firma de un funcionario con la Oficina del Servicio Fiscal, la división del Departamento del Tesoro que imprime los cheques.

El informe generó acusaciones de que Trump está tratando de usar los cheques de estímulo para impulsar su candidatura a la reelección, dando a los votantes la impresión de que él es personalmente responsable de los pagos de ayuda.

Cheques de ayuda retrasados por indignante sorpresa de Trump

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar:

“Está retrasando los cheques impresos para que puedan actualizar el código de la computadora para incluir su nombre en una línea. La verdadera historia”, tuiteó la actriz Alyssa Milano.

