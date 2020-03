Cheques coronavirus ayuda federal. Los cheques directos que el Gobierno planea enviar a ciudadanos del país como ayuda federal para mitigar el impacto económico de la crisis del coronavirus podrían llegar en las próximas tres semanas, adelantó este domingo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“Espero que dentro de tres semanas, la gente que nos haya dado información para un depósito directo verá esos depósitos directos en sus cuentas bancarias, y crearemos un sistema basado en web para los que no dispongamos de información para el depósito y que puedan subirla y obtener el dinero de inmediato, en vez de cheques mandados por correo”, dijo Mnuchin a la cadena CBS.

El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump estampó su firma en el mayor paquete de estímulo económico de la historia del país, por valor de más de 2 billones de dólares, con el objetivo de contener el impacto económico de la pandemia del coronavirus, que deja ya más de 2 mil muertos en el país.

El plan del Gobierno Federal encabezado por Donald Trump incluye una partida de cerca de 250 mil millones de dólares que se reservarán para efectuar pagos directos a individuos y familias de 1,200 dólares para quienes tengan una renta de menos de 75 mil dólares al año más 500 dólares por cada menor de 17 años, todo esto en cheques como ayuda federal por el coronavirus.

Asimismo, se disponen 350 mil millones en préstamos para pequeñas empresas y otros 250,000 millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo.

Mnuchin rechazó utilizar el término “rescate”: “No estamos rescatando ni compañías ni industrias”, indicó.

“Por cualquier préstamo que hagamos, el contribuyente será completamente compensado -indicó-. Como dijo el presidente, vamos a mirar cada situación. Algunas son muy buenas compañías que solo necesitan liquidez y que obtendrá préstamos”, destacó.

El paquete de estímulo fiscal de Donald Trump es el triple del puesto en práctica en 2009 tras el estallido de la crisis financiera, que ascendió a 700 mil millones de dólares.

El plan actual, que representa alrededor de un diez por ciento del Producto Interior Bruto del país, fue respaldado esta semana en la Cámara de Representantes, mayoría demócrata, después de la aprobación en el Senado, de mayoría republicana.

Los muertos por coronavirus superan ya los 2 mil en EE.UU., que ha registrado hasta el momento 2 mil 201 fallecimientos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.

El viernes, Estados Unidos, que lidera el número de contagios en el mundo, superó la barrera de los 100 mil casos de Covid-19, y va ya por los 125 mil 433; seguido de Italia, con 97 mil 689; y China, con 82 mil 122.

Pero los efectos de la crisis por el coronavirus se observa no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Sin embargo, la ayuda que planea el Gobierno de Donald Trump es de las más ambiciosas en el planeta Tierra, con la que buscan contener de alguna manera no solo la situación sanitaria, sino un impacto negativo en la economía.

Joined @FoxNewsSunday and @FacetheNation to discuss the #CARESAct, which will deliver unprecedented, direct and fast relief to American workers and businesses. pic.twitter.com/jrsZuEHkgg

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) March 29, 2020