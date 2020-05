Se retrasan cheques de coronavirus para población sin cuentas bancarias

Millones de trabajadores ya han recibido su cheque del gobierno

Pero otros millones de estadounidenses aún no

Cheques de coronavirus cuentas bancarias. Cuando la crisis por el coronavirus se hizo sentir con fuerza, el empleador de Akeil Smith recortó su trabajo de asistente sanitaria a domicilio a 25 horas por semana. Su salario de 15 dólares la hora dejó de ser suficiente para pagar el alquiler mensual de 700 dólares y se vio en la necesidad de acudir a centros de distribución de alimentos.

Si bien millones de trabajadores estadounidenses de antemano han recibido un pago de ayuda rápida de parte del Tesoro federal por medio de un depósito bancario directo, Akeil Smith se encuentra entre las millones de personas que carecen de una cuenta de banco tradicional y que deben esperar semanas para que les lleguen cheques de papel.

Cuando los cheques finalmente llegan, esta población compuesta en su mayor parte por afroamericanos e hispanos no suele tener otra opción que usar los costosos servicios de cambio de cheques, a fin de tener el dinero en sus manos.

“Yo vivo de cheque a cheque y justo ahora necesito más comestibles”, declaró Akeil Smith, de 35 años, a The Associated Press mientras esperaba en el interior de Payomatic, un pequeño local de cambio de cheques en un vecindario de Brooklyn habitado principalmente por gente de raza afroamericana.

En las seis semanas que han pasado desde que la pandemia paralizó la mayor parte de la economía de Estados Unidos, más de 30 millones de trabajadores estadounidenses han solicitado ayuda por desempleo.

Over 120 MILLION Economic Impact Payments have already gone out to hardworking Americans! If you haven’t yet received your payment, go to https://t.co/EDOqlgltVg and click on “GET MY PAYMENT” to receive your money FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2020

El Congreso aprobó un paquete de rescate económico de 2.2 billones de dólares.

En abril, el gobierno empezó a enviar 1,200 dólares por persona, 2,400 por cada matrimonio y otros 500 dólares por cada hijo dependiente de familias pobres y de clase media en todo Estados Unidos.

Las familias con mejor posición económica pueden recibir ya sea una cantidad menor o nada, dependiendo de sus ingresos.

Para ayudar a facilitar la entrega de los llamados cheques de coronavirus, el gobierno federal lanzó un portal en línea (Get my Payment) en el cual las personas proporcionan su información bancaria para recibir un depósito directo. Pero ese sistema no funciona para aquellos sin cuentas de cheques o de ahorros.

Un memo de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, obtenido por The Associated Press, calculaba que cada semana se emitirán aproximadamente cinco millones de cheques físicos, lo que significa que la mayoría de los trabajadores en apuros podrían verse obligados a esperar semanas antes de recibir el pago.

En Houston, es probable que Ta’Mar Bethune, una madre de 41 años de cuatro hijos adultos que además está criando a un nieto, espere un poco.

Como una mujer más joven, luchó durante años para pagar las tarifas de las cuentas bancarias hasta que se cerró su cuenta. En la década de 1990, también fue víctima de robo de identidad y nunca se recuperó por completo.

Más de 20 años después, Bethune todavía no puede pasar una verificación de antecedentes estándar para abrir una cuenta corriente porque el sistema bancario la considera demasiado arriesgada, dijo.

More than 150 million Economic Impact Payments will be sent out to Americans by #IRS. If you have questions about your payments, please check the FAQs at https://t.co/BN5DT3sgye #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/ORF5OBA5tx — IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) May 3, 2020

