Cabe mencionar que los beneficios se asignan por el dinero que los estadounidenses han ganado a lo largo de su vida y se calculan del ingreso promedio durante sus 35 años de mayores ingresos, de acuerdo con lo publicado por The Sun. Además, otras personas califican para un cheque este 25 de mayo.

De acuerdo con The Sun, el aumentó de los beneficios del seguro social se realizó por el ajuste por costo de vida ( COLA , por sus siglas en inglés). Este ajuste fue de 5.9 por ciento para 2022 ya que se toma en cuenta datos del índice de precios al consumidor.

Otras personas recibirán ayuda adicional

También, las personas nacidas entre el 21 y 31 recibirían el cheque de $1657 dólares pero no el 18 de mayo, si no el próximo 25 del mes. Si no califica para las ayudas del Seguro Social se ha informado de pagos directos de hasta $800 dólares pero solo tiene dos semanas para reclamarlos.

A través de un comunicado, se anunció de una nueva ayuda de hasta $400 dólares para trabajadores y $800 para contribuyentes conjuntos. ¿Quiénes califican para esta nueva ayuda? Para obtener este nuevo cheque que llegaría en agosto o septiembre las personas deberán cumplir con ciertos requisitos.