30 millones de cheques de ayuda para beneficiarios de Seguro Social están retrasados

El Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmó que estos cheques podrían salir muy pronto a sus destinatarios

El problema fue que la Administración del Seguro Social (SSA) no entregó oportunamente al IRS los datos de pago que la agencia necesita para poder enviar los cheques No es una broma. Sí, 30 millones de cheques de ayuda económica están retrasados y los afectados son aquellos beneficiarios del Seguro Social. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmó que estos cheques podrían salir muy pronto a sus destinatarios. Unos 30 millones de beneficiarios del Seguro Social (SS) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) siguen esperando por su cheque de $1,400 dólares contemplado en el Plan de Rescate Estadounidense que firmó Biden el pasado 11 de marzo. Millones de ciudadanos ya han recibido su cheque de ayuda, ¿por qué este grupo no? 30 millones de cheques de ayuda para beneficiarios de Seguro Social están retrasados El problema fue que la Administración del Seguro Social (SSA) no entregó oportunamente al IRS los datos de pago que la agencia necesita para poder enviar los cheques. Sin embargo, la SSA ha confirmado que ya cumplió con entregar la información requerida, reseñó Forbes. Eso no quiere decir que el dinero vaya a llegar de inmediato. El IRS no ha confirmado una fecha oficial de pago, aunque confirmó que ahora que tienen la información ‘a mano’ trabajarán para hacer los envíos correspondientes a los 30 millones de cheques de estadounidenses elegibles por el SS y SSI.

Los más afectados son personas mayores El representante por Massachusetts, Richard Neal, juntos a otros líderes encendieron las ‘alarmas’ desde principios de la semana, cuando enviaron una carta al IRS y a la SSA preocupados por las demoras en los pagos de este grupo de beneficiarios que no están obligados a presentar una declaración de impuestos. “No hay excusa para el retraso de esta ronda, que pone en suspenso la asistencia crítica para millones de estadounidenses que la necesitan”, dice el texto. En efecto, individuos mayores de 65 años que ganen menos de $14,000 dólares o parejas mayores de 65 años que ganen menos de $24,800 dólares por lo general no están obligadas a presentar una declaración de impuestos antes el IRS.

Ahora, ¿Cómo rastreo mi cheque? Ahora que el IRS tiene la información de los beneficiarios del Seguro Social, muchos se preguntarán: ¿Cómo saber si me enviaron mi cheque? Todo lo que tiene que hacer es ingresar a la página web del IRS y ubicar la herramienta Get My Payment. No es necesario que la revise en múltiples ocasiones, ya que los datos se actualizan una vez al día, generalmente durante la noche. A través de ella podrá confirmar si califica para el pago, si su pago ya ha sido enviado, qué método de pago le corresponde (depósito directo, cheque en físico o tarjeta prepagada) y cuál es el estatus de su cheque de $1,400 dólares.

¿De quién es la culpa de la demora? La SSA se defendió argumentando que, a pesar de haber conversado previamente con el IRS, no tenían autorización para enviar información personal de los beneficiarios antes de que el presidente Biden firmara el Plan de Rescate Estadounidense para darle carácter de ley. “La Ley del Seguro Social no permite que la agencia use nuestra asignación administrativa para realizar trabajos en cualquier provisión o programa que no sea de misión. En consecuencia, no estábamos autorizados a involucrar sustancialmente al Tesoro o al Servicio de Impuestos Internos antes de la aprobación [del Plan de Rescate Americano]”, explicaron.

Solucionar el problema a toda máquina A pesar de su excusa, la SSA fue presionada para que entregara la información con prontitud. Líderes del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes habían enviado un ultimátum con el que daban a la agencia 24 horas para entregar la información requerida al IRS. Pero la SSA informó el jueves que ya había cumplido con la misión. “Nos complace que el liderazgo de la SSA finalmente reconociera la urgencia del momento y actuó rápidamente en nuestro ultimátum”, escribió el Comité de Medios y Arbitrios.

Cheques del Seguro Social en camino Durante la primera y segunda ronda, gran parte de los beneficiarios del Seguro Social recibieron sus pagos por medio de cheques en físico o tarjetas de dédito prepagadas. Esto se debe a que no suelen tener la obligación de presentar sus impuestos. Si un beneficiario elegible del Seguro Social desea saber el método a través del cual recibirá su pago, la mejor forma es ingresar a la página web del IRS y utilizar la herramienta Get My Payment para conocer si ya le enviaron el cheque y cuál fue el método de pago empleado.